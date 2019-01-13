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В Минске задержали иностранного студента за торговлю психотропами

14.01.2019 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
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24-летнего иностранного студента из Таджикистана подозревают в обороте психотропных веществ. Парню грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает столичная милиция.


Фото: пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз

Оперативникам поступила информация, что студент столичного вуза распространяет закладки с наркотиком в Советском районе Минска.

В итоге был задержан 24-летний уроженец Таджикистана. По данным милиции, он делал закладки с товаром недалеко от места жительства, работая на интернет-магазин.

При нем обнаружили 28 свертков порошкообразного вещества общей массой более 15 граммов. Экспертиза показала: там содержится особо опасный психотроп альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств), за что грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь парню грозит внушительный срок: от 8 до 15 лет лишения свободы.
 
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