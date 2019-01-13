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Температура выше нормы и снег - Белгидромет о погоде на неделю

14.01.2019 12:51 — Новости Общества | БелТА  
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Температура выше нормы и снег - Белгидромет о погоде на неделю
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение рабочей недели преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты. Ожидается неустойчивая с осадками и температурным фоном на 2-4 градуса выше климатической нормы погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 15 января, атмосферные фронты обусловят временами снег, который местами будет сопровождаться порывистым ветром и метелью. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью в основном составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях она понизится до 10-13 ниже нуля. Днем будет от 1 до 7 градусов мороза.

В среду, 16 января, на большей части территории республики пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью будет 4-10 ниже нуля, по северо-востоку при прояснениях температура понизится до минус 13. Днем ожидается 1-7 градусов мороза, в юго-западных районах - нуль - плюс 2.

В четверг, 17 января, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более теплая воздушная масса с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах от нуля - минус 2 по юго-западу до 10-12 градусов мороза по северо-востоку. Днем будет от минус 2 до плюс 4.

В пятницу, 18 января, ожидается оттепельная погода, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от 3 градусов мороза до 3 тепла.

В выходные дни осадков станет меньше и подморозит.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В течение рабочей недели преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты. Ожидается неустойчивая с...
 
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