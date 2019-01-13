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Кто вместо слона? Директор Гродненского зоопарка рассказал о животных, которые появятся в новом году

14.01.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2018 году Гродненский зоопарк посетило более 150 тыс. человек, а сотрудники провели и прочитали 550 экскурсий и лекций. Также за год для посетителей зоопарка орагнизовали более 90 праздников, акций, игровых, познавательных и развлекательных программ. Директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин рассказал «Вечернему Гродно» о войне с посетителями и потенциальной замене слону, который так и не приехал в Гродно.


Фото: из личного архива

Олег Жданкин, потомственный военный, руководит зоопарком уже девять лет. Его детство прошло на юге Казахстана, в предгорьях Тянь-Шаня. В дом он нес не только привычных домашних животных, но и змей, ящериц, ежей.

«Когда отец служил в Германии, у меня была косуля. Нашел ее, собирая в лесу землянику. Ягоды из лукошка вытряхнул, а вместо них уложил малышку — она недавно родилась. Девать ее было некуда — выкормили из соски, и она гуляла по воинской части вместе с козлом», — вспоминает Олег Игоревич.

— Я не думал, что стану директором зоопарка, всегда хотел быть военным. Предложение было неожиданным, я размышлял всю ночь и решил, что возьмусь, если это не шутка, — с улыбкой вспоминает смотритель. — Опыт службы помог, ведь моя работа связана прежде всего с персоналом. А зоопарк, словно единый организм, зависит от слаженной работы многих людей, и ее нужно правильно координировать.

Вместо слона — носороги или жирафы

За время работы Олега Жданкина в зоопарке провели реконструкцию и расширили площадь до 5,35 га, вырастили более 900 деревьев и кустов, чтобы животные укрывались от жары летом.

Олег Игоревич признается: главной мечтой было достроить слоновник и аквариум. И хотя договоренности о слоне достигнуть не удалось, на его месте может появиться пара белых носорогов или жирафов, которых зоопарк получит бесплатно благодаря членству в Евроазиатской региональной ассоциация зоопарков и аквариумов.

— Слон — это всегда риск для персонала, поэтому во многих зоопарках умышленно отказываются от них из-за специфики содержания, поведения и характера. К тому же наш слоновник пока не достроен, а строительные нормы изменились. Да и слон стоит огромных денег — 270 тысяч евро! Есть варианты завести таких же огромных и интересных питомцев, — рассказывает Олег Жданкин и обещает, что в этом году снова зоопарк снова будет ждать пополнения.

Напомним, в сентябре мэр Гродно Мечислав Гой рассказывал TUT.BY, что одной из его сокровенных мечт было подарить Гродно слона.

— Знаете, мое детство прошло не так далеко от Гродно (Мечислав Гой родился в Вороновском районе. — Прим. TUT.BY), и самые яркие воспоминания из него — мороженое и слон, который жил в зоопарке. Очень хотелось к юбилею города привезти сюда слона, но, к сожалению, не получилось.

Война с посетителями

Долгое время в зоопарке боролись с «плохими гостями», которые пытались накормить животных: подбрасывали в вольеры булки и конфеты, а кое-кто даже ломал ветки молодых деревьев. Сейчас, говорит Олег Жданкин, посетители более дисциплинированы.

— Звери здесь не голодают! Рацион каждого питомца составляется ветеринаром с учетом состояния и возраста животного, времени года. Лишний кусок может испортить его здоровье — вплоть до летального исхода, — объясняет директор. — К тому же животное способно укусить, а посетитель рискует заразить зверя вирусами, инфекциями. Если очень хочется, заходите на «Бабушкин дворик» или с мостика покормите уток хлебом.

Напоминаем, любой желающий может оформить опеку над зверем и жертвовать средства на его содержание.

Подружился с волками

Олег Жданкин стал покровителем для волков. В вольер своих любимцев Теплона и Петры он входит бесстрашно, а хищники ведут себя словно домашние собаки. На вопрос о риске директор качает головой.

— У нас должны быть курсы общей дрессировки для хозяев питомцев, — отмечает он. — Повторить такое тесное общение с волками без соответствующей подготовки нельзя. Я узнал, как нужно обращаться с волками еще во время службы на Дальнем Востоке. Теплон и Петра признали меня как старшего, более сильного и доброжелательного. Но этим не нужно злоупотреблять.

Любимцы директора — из Гомельской области. Поначалу животные отказывались выходить в другое помещение через переходы для уборки вольеров, поэтому Олег Игоревич взялся за дело сам: два месяца работал с новичками через сетку, давая им привыкнуть к своему запаху, голосу, поведению, создавая у них положительные ассоциации. Первым себя разрешил погладить Теплон, потом Олег Игоревич стал для них своим.

— Нужно было что-то делать, чтобы их обслужить. Ничего зазорного в том, что директор уберёет вольер за животными, я не вижу. Это даже полезно, — говорит Олег Игоревич. — Все животные вызывают интерес, но волки — особенные, к ним я привязался. Теперь они стареют у меня на глазах, но установленная между нами связь сохранится на всю жизнь.

Рыбак с гуманными убеждениями

Кроме волков, у Олега Жданкина есть еще одна страсть: он заядлый рыбак «с гуманными убеждениями». Выпускает на волю не только редких рыб, но и не достигших своего естественного размера или, наоборот, ставших трофейным экземпляром. На память о таких уловах он сохраняет лишь фото.

— Люблю рыбачить на Немане и на Веровском озере. В прошлом году поймал там окуня на 710 грамм. Самый большой улов — десятикилограммовый сазан. Рыбалка — это своеобразная философия, отдых, а не погоня за крупной рыбой.

 
Теги: Гродно
 
 
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