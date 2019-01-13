Значение профсоюзов сложно переоценить

Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая общественная организация страны, которая объединяет в своих рядах более 96% экономически активного населения республики – около 4 млн. 97 тыс. человек. О роли и деятельности профсоюзов рассказала председатель районного объединения профсоюзов Татьяна БУРНЫШЕВА.

Районное объединение профсоюзов координирует деятельность профсоюзных организаций на территории района, а также взаимодействует с местными исполнительными и распорядительными органами. Численность профсоюзов в Буда-Кошелевском районе на 1 января 2019 года составляет 11378 человек, а это 98,4% от экономически активного населения района.

Членские организации ФПБ – отраслевые профсоюзы – сегодня действуют во всех сферах экономики. На уровне нашего района действует 17 отраслевых профсоюзов, а это 87 первичных профсоюзных организаций, 13 профгрупп или цеховых комитетов, 4 райкома профсоюзов и районное объединение профсоюзов.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Результаты работы правовой и технической инспекции труда ФПБ показывают: там, где нет профсоюза, нарушения трудового законодательства встречаются чаще и у работника гораздо меньше возможностей отстоять свои права.

Тезис, прозвучавший на VII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси, что в каждой организации, независимо от формы собственности, должен быть профсоюз, стал основой для активизации работы по созданию новых первичных профсоюзных организаций.

Каждая область создала реестр, из них создан единый по всей республике реестр организаций, в которых предполагается создание первичных профсоюзных организаций. В данном реестре есть и наши предприятия, фермерские хозяйства и предприниматели с общей численностью 698 человек.

Сегодня нельзя сравнивать на 100% государственные организации с частным бизнесом, который часто совсем не горит желанием видеть у себя профсоюз, потому что это значительно повышает его ответственность за прозрачность бизнеса, за честные трудовые отношения с работниками.

Вместе с тем, несмотря на все сложности и особенности времени, принцип остается неизменным – там, где есть трудовые отношения, должен быть и профсоюз.

На территории района создано 4 первичные профсоюзные организации (РОВД ­– 16 чел., военный комиссариат – 18 чел., ОДО «Агротехкомплект» – 6 чел., Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района» – 25 чел.), две профгруппы (И.П. Грищенко С. – 6 чел. и ООО «Евроопт» – 55 чел.). Общая численность 126 человек.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

На протяжении последних двух лет Федерация профсоюзов Беларуси активно работает по вопросам необходимости повышения заработной платы. Речь идет и о бюджетной сфере, и о реальном секторе экономики. Сегодня мы говорим о том, что необходимо в целом изменение системы расчета заработной платы в бюджетной сфере. Так сложилось, что за последние годы она стала очень сложной, громоздкой и непонятной для людей. И позиция Министерства труда в этом вопросе солидарна с ФПБ. В ведомстве уже приступили к разработке усовершенствования законодательства в вопросах оплаты труда бюджетников, которое вступит в действие с 1 января 2020 года.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ-БАНКРОТОВ

Сегодня после признания предприятия банкротом, только каждый четвертый работник предприятий-банкротов получает свою честно заработанную заработную плату. Остальные – годами ждут выплат и чаще всего так и не получают их.

ФПБ, изучив опыт многих зарубежных стран, предлагает отработанные механизмы решения этого вопроса. Создаются специальные фонды, куда все предприятия, которые теоретически могут попасть под банкротство, отчисляют совершенно незначительные суммы. Но общими усилиями формируется фонд, который позволяет производить выплаты людям, если предприятие не может рассчитаться самостоятельно.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Не остаются без внимания люди, вышедшие на пенсию. В Буда-Кошелевском районе проживает 9292 пенсионера, из них 1257 работающих. ФПБ настаивает на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. Также необходимо развивать систему договоров добровольного страхования дополнительных пенсий. Указом главы государства рекомендовано нанимателям, независимо от форм собственности, активно применять такие механизмы поддержки людей. Задача профсоюзов – добиваться включения подобных мер в коллективные договоры.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО (трипартизм)

В стране выстроена система социального партнерства – трипартизм. Три стороны – правительство, профсоюзы и наниматели – путем социального диалога решают наиболее значимые вопросы в сфере трудовых и социально-экономических отношений.

На республиканском уровне стороны социального партнерства заключают Генеральное соглашение на 2019-2021 годы, на основе которого, в регионах и в отраслях – региональные (местные) и тарифные (отраслевые) соглашения, в организациях и на предприятиях – коллективные договоры. Районное Соглашение подписано в декабре 2015 г. на 2016 — январь 2019 гг.

В отраслевые (тарифные) и районное соглашение, как правило, закладываются все нормы, прописанные в Генеральном соглашении. Кроме того, исходя из специфики и особенностей отрасли и региона, прописываются дополнительные гарантии для работников.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ

Коллективный договор — важнейший инструмент регулирования трудовых отношений между работником и нанимателем. Это локальный нормативный акт, который может значительно усилить по сравнению Трудовым кодексом гарантии, предоставляемые работникам. Именно через коллективный договор сегодня мы можем дать дополнительные гарантии работникам, и это уникальная возможность, имеющая более 180 отсылочных норм в Трудовом Кодексе Республики Беларусь. И речь не только о дополнительных выплатах, но и мерах, которые не требуют от нанимателя финансовых расходов. Например, гарантии занятости. Мы сегодня настаиваем на том, чтобы каждый коллективный договор содержал норму об обязательном продлении контракта до максимального срока или его перезаключение на максимальный срок с ответственным, добросовестным работником.

В профорганизациях, входящих в систему ФПБ, ведется активная работа по обязательному заключению коллективных договоров на всех предприятиях, где создан профсоюз. На сегодняшни й день коллективные договоры заключены в более чем 98% организаций республики и 100% на территории Буда-Кошелевского района. За истекший год у нас в районе заключен один новый коллективный договор во вновь созданной первичной профсоюзной организации (военном комиссариате).

Проводя предварительную экспертизу коллективных договоров, мы видим, что, к сожалению, всё еще встречаются абсолютно пустые колдоговоры, где просто переписаны нормы из Трудового Кодекса без указания конкретных цифр, в некоторых отсутствуют разделы по социальной защите ветеранов предприятия и молодежи.

Следует восстановить и наладить работу комиссий по трудовым спорам. На постоянной основе надо отслеживать вопросы увольнения работников и не допускать незаконного прекращения трудовых отношений с ними. Не последний вопрос – создание бытовых условий, обеспечение горячим питанием и удешевление стоимости питания работникам, а также оборудование комнат приема пищи в соответствии с санитарными нормами и требованиям.

КОНТРАКТЫ

Эта тема очень часто поднималась на протяжении года. В целом наша контрактная система достаточно прогрессивная. Она предусматривает длительные сроки заключения, дополнительные меры стимулирования. Но проблема в том, что сегодня многие наниматели используют ее недобросовестно. Увеличивается количество краткосрочных контрактов, заключенных на один год. Наниматели делают это сознательно, чтобы в случае чего без особых финансовых затрат расстаться с работником.

В связи с этим ФПБ подготовила изменения в Трудовой кодекс, которые бы гарантировали продление контракта добросовестным работникам или перевод их на бессрочный трудовой договор с сохранением всех достигнутых социальных гарантий. С этими предложениями ФПБ выходит к нашим социальным партнерам, правительству и в палату представителей.

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ

Федерация профсоюзов Беларуси поручила районным объединениям профсоюзов на постоянной основе проводить мониторинг первичных профсоюзных организаций на предприятиях и в организациях района в целях выявления проблемных вопросов и изучения организации работы каждой первичной организации. Хочется отметить, что благодаря данной совместной работе мы подтянули делопроизводство. Благодаря постановлению ФПБ №438 от 30.11.2015 «О стандарте профсоюзного бюджета» статьи расходов профсоюзных организаций разнообразились.

ПРОФСОЮЗНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН

Еще одной инициативой Федерации профсоюзов Беларуси было проведении мониторинга цен на социально значимые товары и услуги. Данная инициатива была поддержана Президентом страны А.Г. Лукашенко. Мониторинг цен на питание теперь проводится по всем 118 районам республики и 10 городам областного подчинения и 9 районам г. Минска, то есть в 137 территориальных единицах, в 274 магазинах по 98 товарным позициям.

Цены на лекарства в аптеках как государственной, так и частной формы собственности по всей стране под пристальным вниманием специалистов Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

В нашем районе ежемесячно проводится мониторинг магазина ООО Евроторг «Евроопт» и магазин частного предприятия «Невал плюс» Цены анализируются и отправляются в ФПБ для более детальной проработки. Хочу отметить, что, анализируя ежемесячно цены на товары, даже при работающем «Евроопте» роста цен не зафиксировано, есть на отдельные товары то падение, то рост в зависимости от сезонности.

ФПБ анализирует цены на товары с реальными доходами населения и информирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также комитет госконтроля.

ПРАВОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПБ

Правовая защита работников – одна из главных задач профсоюзов. И в текущем году данному направлению уделяется огромное внимание. В системе ФПБ занят 101 правовой инспектор.

Ежемесячно в третий четверг месяца проводятся правовые приемы, кроме летнего периода, где каждый обратившийся может бесплатно получить квалифицированную юридическую помощь по самым разным вопросам (кроме уголовных). Весь этот год правовые приемы проходили с участием прокурора Буда-Кошелевского района, младшего советника юстиции Артема Владимировича Игнатенко.

За год на прием обратились 32 человека (2015 – 5, 2016 – 21, 2017 – 27).

Одно из новых направлений работы 2018 года – это создание на уровне областных объединений профсоюзов «телефона доверия», когда каждый желающий может позвонить и получить консультацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ФПБ

117 технических инспекторов труда ФПБ осуществляют контроль за выполнением законодательства об охране труда, созданием здоровых и безопасных условий труда. Также за выполнением правил и норм техники безопасности непосредственно на рабочих местах в нашем районе осуществляют контроль 276 общественных инспекторов, которые являются ключевым звеном профсоюзного контроля. Они ежедневно находятся на своем рабочем месте и имеют возможность оперативно выявлять нарушения в сфере охраны труда и предотвращать несчастные случаи на производстве.

Охрана труда для работников должна быть неотъемлемой и строго выполняемой частью трудовых обязанностей, что позволит увеличить производительность, сохранить работоспособность, а в ряде случаев – здоровье и жизнь человека. В целях повышения эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, оказания практической помощи нанимателям по предупреждению производственного травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда ФПБ принят ряд постановлений, в том числе и организация работы рейдовых групп технической инспекции труда ФПБ на 2019 год.

В результате работы за 2018 год проведен мониторинг на 28 предприятиях, организациях, учреждениях. Составлено 20 рекомендаций, в которых выявлено 114 нарушений охраны труда и техники безопасности. В настоящее время 7 нарушений не устранено, по 5 еще не наступили сроки и по 2 предприятиям не получены ответы.

Новой формой взаимодействия с районной исполнительной властью создана рабочая группа по мониторингу условий труда работников, в нее входят представители райисполкома и профсоюзы. За 2018 год проверено 9 предприятий со всеми их подразделениями, где установлено 179 нарушений охраны труда и санитарных норм и правил.

В наступившем году постановлением ФПБ №312 от 29.11.2018 создается сеть внештатных инспекторов труда, внештатный инспектор по охране труда и внештатный представитель по связям с общественностью. Двум первым будут выдаваться удостоверения, подтверждающие их полномочия, они могут прийти на предприятия и проверить определенный круг вопросов, в случаях нарушения — выдать рекомендацию.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА

Сегодня ФПБ стремится через все возможные каналы связи донести до людей информацию о своей работе, чтобы как можно большее количество граждан узнали о тех возможностях, которые сегодня дает профсоюз. Основная нагрузка по информированию населения о деятельности профсоюзов приходится на средства массовой информации ФПБ:

газета «Беларускі Час”, информационный Интернет-портал ФПБ 1Рrof.by, где, помимо традиционных сервисов, работает Интернет-телевидение «ПРОФ-МЕДИА».

На страницах районной газеты «Авангард» предоставляется возможность оперативно доводить информацию о самых значимых направлениях работы профсоюзов всех отраслей.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

Федерация профсоюзов Беларуси проводит активную работу по работе с молодежью. Постоянно проводит работу по включению в коллективные договоры дополнительных норм и гарантий, которые улучшают положение молодежи в трудовых коллективах.

В соответствии с планом работы Молодежного Совета районного объединения профсоюзов на 2018 год трудовая молодежь района принимала активное участие в различных праздниках, конкурсах, акциях и мероприятиях.

СПОРТ

Профсоюзы всегда активно поддерживали спортивную и физкультурно-оздоровительную работу в трудовых коллективах.

В районе ежегодно разрабатывается план мероприятий по развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в трудовых коллективах. При разработке и принятии коллективных договоров большое внимание уделяется развитию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди трудящихся и членов их семей, имеется районный календарный план спортивно-массовых мероприятий на год с участием представителей трудовых коллективов по различным видам соревнования. В текущем году на территории района были проведены основные спортивные мероприятия.

В действующих коллективных договорах предприятий района предусмотрены нормы по стимулированию лиц, принимающих активное участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

С 2002 года Федерация профсоюзов на постоянной основе проводит благотворительную акцию «Профсоюзы – детям», в рамках которой все отраслевые профсоюзы оказывают финансовую поддержку. Активное участие принимают в акции «Собери портфель первокласснику», в 2018 году в рамках данной акции профсоюзы — закупили портфели и канцелярские принадлежности, новогодние подарки.

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ

Федерация профсоюзов традиционно выступает за сохранение исторической памяти белорусского народа и преемственность поколений, поддерживает традиции наставничества и заботы о ветеранах труда. Предусмотрены оказание материальной помощи, единовременные выплаты к праздникам, предоставление в бесплатное пользование или по себестоимости автотранспорта, либо выращиваемой продукции.

По состоянию на 01.01.2019 года на учете в профсоюзах состоит 11378 человек (в 2017 г. – 11308, 2016 г. – 11951; 2015 г. – 11 910 чел.), из которых 548 – пенсионеры, состоящие на учете в профсоюзах.

Сегодня практически во всех коллективных договорах предприятий и организаций содержится раздел по социальной поддержке пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, инвалидов. Еще одним из направлений работы с ветеранами является чествование ветеранов с различными юбилейными датами, с профессиональными праздниками и знаменательными датами в республике.

ПРОФСОЮЗНАЯ КУЛЬТУРА

Профсоюзная культура – это сохранение и развитие народного творчества, поддержка национальных культурных традиций на предприятиях и в организациях. Кроме того, это возможность самореализации в творчестве для представителей трудовых коллективов. Именно поэтому Федерация профсоюзов выступает инициатором и поддерживает социально значимые культурные проекты.

Планомерная работа по всем видам направления деятельности ФПБ не только проявляет заботу о членах трудового коллектива, но и сплачивает коллектив, повышается производительность труда, а значит, повышается и благосостояние наших граждан.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото их архива редакции.