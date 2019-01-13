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утром у входа в минскую школу стояла очередь. Администрация объяснила, что произошло

14.01.2019 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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«Сегодня утром в школу № 71 Минска было не возможно зайти! — написали в редакцию читатели. — Очередь была 50 метров». В учебном заведении пояснили: причина всему — система электронных пропусков, которую сегодня здесь впервые запустили.


Фото в редакцию прислали читатели.

На снимке, который прислали в редакцию, внушительная очередь, в которой стоят взрослые и ученики.

— Многие дети опоздали на уроки, — сообщают читатели.

В школе же говорят: ничего страшного не произошло. А возникшую ситуацию объясняют тем, что в понедельник, 14 января, здесь впервые запустили систему электронных пропусков.

— Объявление, что с 14 января мы вводим систему электронных пропусков, появилось на нашем сайте еще две недели назад, — рассказывают TUT.BY в школе. — Мы заранее всех предупредили, активизировали карточки — и сегодня все заработало.

Как поясняют в учебном заведении, ребята из начальных классов пришли пораньше. Дети «отбились», их встретили учителя — и они спокойно прошли. Очередь же возникла ближе к 8.20, когда за десять минут до начала уроков, стали подходить старшеклассники.

— Понимая, что в первый день может возникнуть очередь, руководство школы с 7 утра находилось на работе и помогало организовать вход учащихся. Всех учеников учителя и руководство знают в лицо, поэтому, чтобы ликвидировать сложившуюся ситуацию, мы начали пропускать детей просто так, — продолжают в школе.

Минут за десять, объясняют, очередь разошлась. Завтра, полагают в учебном заведении, такой проблемы не возникнет. Во-первых, дети уже увидели, как работает система, и скорее всего будут рассчитывать утреннее время по-другому. Во-вторых, ребятам еще раз напомнят приходить пораньше.

 
Теги: Минск
 
 
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«Сегодня утром в школу № 71 Минска было не возможно зайти! - написали в редакцию читатели. - Очередь была 50 метров». В учебном заведении пояснили: причина всему -...
 
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