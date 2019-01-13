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В Беларуси черный список игроманов будет действовать и для онлайн-казино

14.01.2019 14:01 — Новости Общества | БелТА  
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят к первому чтению проект закона "О внесении изменений в некоторые кодексы Беларуси". Он разработан во исполнение указа от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", которым, помимо прочего, легализуются онлайн-казино. Планируется, что на них будет распространено действие черного списка игроманов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Максим Мисько.

С 1 апреля 2019 года, когда вступят в силу основные положения указа №305, физические лица будут ограничиваться в посещении не только игорных заведений, но и виртуальных казино. "Проект закона предусматривает внесение соответствующих корректировок в нормы Гражданского и Хозяйственного процессуальных кодексов, касающихся вопросов ограничения физических лиц в посещении игорных заведений и участии в азартных играх", - пояснил Максим Мисько.

Депутат рассказал о других нововведениях. Сейчас в соответствии с ч.4 ст. 3762 ГПК суд обязан выдавать копию решения об ограничении физического лица в посещении игорных заведений только заявителю. Указом же утверждено положение, которым предусмотрена обязанность суда направлять ее и в мониторинговый центр по игорному бизнесу для внесения сведений о гражданине в соответствующий перечень. Поправки приводят эту норму ГПК в соответствие с указом.

Планируется, что законопроект будет принят на весенней сессии Палаты представителей.

В Беларуси игроманы могут самостоятельно ограничивать себя в посещении казино, написав соответствующее заявление. То же вправе сделать близкие и родственники человека, если его увлечение азартными играми стало угрозой для семейного бюджета.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты готовят к первому чтению проект закона "О внесении изменений в некоторые кодексы Беларуси". Он разработан во исполнение указа...
 
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