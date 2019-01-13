Милиция ищет жителя Борисова, который пропал со своей 7-летней дочерью

Милиция ищет 31-летнего борисовчанина Александра Вечерко и его 8-летнюю дочь. Они уехали в Россию и до сих пор не вернулись, сообщает УВД Миноблисполкома.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

В розыск объявлены Александр Вечерко и его маленькая дочь Диана. Оба — уроженцы Минска, но проживали в Борисове. Установлено, что 28 декабря они выехали в Россию, с тех пор не вернулись.

Приметы мужчины: на вид 31 год, рост около 185 см, среднего телосложения, лицо бледное, глаза серые, волосы прямые темно-русые. Был одет: куртка черного цвета, джинсы синего цвета, кроссовки серого цвета. Особые приметы: шрам на левом плече длиной около 5 см.

Приметы девочки: на вид 7 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые длиной до плеч. Особые приметы: на левом плече пятно от ожога размером 0,5−2 см.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины и девочки, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (0177) 707 033, 8 (0177) 707 031 или 102 (общий).