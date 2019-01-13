«Потом раскаяния пришло больше». На процессе по «делу медиков» зачитали явки с повинной

Минский городской суд продолжает рассматривать дело заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме.



Игорь Лосицкий

Еще во время первого дня процесса стало известно: на допрос в суд будут вызваны 50 свидетелей. Сегодня в зале много свободных мест, пришли только журналисты и два слушателя.

Заседание в понедельник началось с оглашения показаний Игоря Лосицкого и Владимира Кравченка во время предварительного расследования. Фигуранты на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика написали по несколько явок с повинной. Например, в явке от 16 августа 2018 года главврач 12-й поликлиники указывал: лично порекомендовал комиссии по закупкам составить техническое задание так, чтобы оно соответствовало тому компьютерному томографу, который предлагала фирма «Геол-М».

— Это лучшее оборудование, — говорит сегодня в суде Владимир Кравченок.



Владимир Кравченок

Томограф обошелся поликлинике в 100 тысяч долларов, за выигранный тендер Кравченок получил от руководства фирмы 10 тысяч долларов. Обвиняемый не раз повторяет: цель была купить хорошее оборудование, а не получить взятку.

Гособвинитель Юрий Шерснев несколько раз повторяет один и тот же вопрос: преследовал ли главврач цель получить помимо хорошего оборудования для поликлиники и деньги для себя? Не сразу, но Кравченок с этим соглашается.

Из материалов уголовного дела становится известно, что главврач — депутат Минского городского совета 28-го созыва.

«Раскаиваюсь и хочу возместить ущерб в ближайшие сроки», — пишет 29 июля 2018 года в явке с повинной замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Гособвинитель интересуется, почему тогда фигурант передавал все события более кратко, чем на суде.

— Позже мы откорректировали со следствием даты, опираясь на оперативно-розыскные мероприятия, соединения телефонов, — объясняет Лосицкий. — Потом раскаяния пришло больше.

В явке с повинной замминистра указывал, что взятки потратил на операцию по замене сустава. У него спрашивают, могли ли препараты, которые он тогда принимал, оказать влияния на его первоначальные показания.

— Нет, я продолжал водить автомобиль. Иногда были проблемы с памятью, если это касалось событий из прошлого, — отвечает из клетки Игорь Лосицкий.

Напомним, суд приступил к рассмотрению громкого уголовного дела 11 января. По версии обвинения, главврач 12-й стоматологической поликлиники на протяжении пяти лет брал взятки. Суммы были разные: 10 тысяч долларов, 300 белорусских рублей, 15 тысяч евро… Деньги он получал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Владимир Кравченок вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение и возместил весь ущерб. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере).

Во время допроса подробно выяснялось, на что потратил взятки Кравченок. Оказалось, на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете.

Заместителю министра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяют ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки повторно либо в крупном размере). В материалах уголовного дела фигурируют четыре взятки: 1,5 тысячи долларов, 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Большую часть денег он потратил на лечение .

— На это ушло порядка 14 тысяч долларов, — рассказывал Лосицкий.

Первоначально Лосицкому выставили неправильный диагноз, соответственно неправильно лечили, потом оказалось, были поражены тазобедренные суставы. Коллега из Казахстана посоветовала лечение, которое было успешным в их стране. Один курс стоил 1,5 тысячи долларов. Замминистра также возместил ущерб в полном объеме.

Судебный процесс продолжается.