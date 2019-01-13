В пригороде Минска зарезали самоедскую лайку, возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после гибели лайки в деревне Столбуновичи (Минский район). По версии следствия, ее ударил ножом безработный сосед, сообщает областное управление Следственного комитета.



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Установлено, что днем 11 января на улице в деревне мужчина нанес ножевое ранение соседской собаке — самоедской лайке, которая от полученной травмы скончалась.

Фигурантом оказался 57-летний безработный и ранее неоднократно судимый житель Минского района. На момент совершения преступления он был пьян — 2,8 промилле алкоголя.

Сейчас выясняется мотив такого жестокого поступка. На данный момент действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса (Хулиганство).

«Окончательная квалификация действиям фигуранта будет дана по результатам расследования», — добавила официальный представитель Минского областного УСК Татьяна Белоног.