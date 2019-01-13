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Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года (инфографика)

14.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года (инфографика)

Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года.

Цены на природный газ:

используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа (за кубометр):
— при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:
в отопительный период*: с 1 января по 31 мая включительно — Br0,1143, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1190;
в летний период — Br0,4114.
— при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — Br0,4114.

используемый без приборов индивидуального учета расхода газа (с одного проживающего в месяц):
— при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) — Br3,29;
— при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — Br9,46.
— при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — Br5,35.
— при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц):
в отопительный период: с 1 января по 31 мая — Br0,4874, с 1 июня по 31 декабря — Br0,5320;
в летний период: с 1 января по 31 мая — Br0,1827, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1995.

* Начало и конец отопительного периода устанавливается решением местного исполнительного органа. Старт периода зависит от погодных условий, в частности, температуры воздуха, а также долгосрочного прогноза гидрометеоцентра Беларуси.

Источник: постановление Совета Министров от 29 декабря 2018 года №985.

Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года (инфографика)

 
 
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Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года. Цены на
 
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