Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года (инфографика)





Правительство Беларуси установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию, которые действуют с 1 января 2019 года.

Цены на природный газ:

используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа (за кубометр):

— при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:

в отопительный период*: с 1 января по 31 мая включительно — Br0,1143, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1190;

в летний период — Br0,4114.

— при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов — Br0,4114.

используемый без приборов индивидуального учета расхода газа (с одного проживающего в месяц):

— при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) — Br3,29;

— при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) — Br9,46.

— при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя — Br5,35.

— при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц):

в отопительный период: с 1 января по 31 мая — Br0,4874, с 1 июня по 31 декабря — Br0,5320;

в летний период: с 1 января по 31 мая — Br0,1827, с 1 июня по 31 декабря — Br0,1995.

* Начало и конец отопительного периода устанавливается решением местного исполнительного органа. Старт периода зависит от погодных условий, в частности, температуры воздуха, а также долгосрочного прогноза гидрометеоцентра Беларуси.

Источник: постановление Совета Министров от 29 декабря 2018 года №985.



