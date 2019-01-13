14 января: этот день в истории





СОБЫТИЯ

1944 год — частями 61-й армии при поддержке 16-й воздушной армии Белорусского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской операции совместно с Мозырской партизанской бригадой им.А.Невского от немецко-фашистских захватчиков был освобожден г.Мозырь.

1944 год — войсками 61-й и 65-й армий Белорусского фронта в ходе Калинковичско-Мозырской операции от немецко-фашистских захватчиков освобожден г.Калинковичи.

1969 год — (14-15 января) на околоземные орбиты выведены космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». Путем стыковки кораблей создана первая в мире экспериментальная орбитальная станция.

1994 год — открыт для посетителей Калинковичский краеведческий музей. Создан по решению Калинковичского горисполкома 26 марта 1991 года. Основная экспозиция размещена в четырех залах, где находится более 200 предметов и документов. В зале «Природа родного края» собрана информация о Калинковичском районе — о почве, ландшафте, природных особенностях, растительном и животном мире, помещена карта Калинковичской земли. Зал «Фрагменты нашей истории, или Прошлое Калинковичского края в материальных свидетельствах» знакомит с археологическими находками с территории района. В зале экспонируются также материалы, свидетельствующие о нахождении Калинковичской земли в составе ВКЛ и Российской империи, фотоснимки известных личностей — уроженцев Калинковичского края. В центре помещения — композиция отражающая создание и развитие Калинковичского железнодорожного узла. В зале «Калинковичский строй. Песня моих дедов» представлен комплекс образцов одежды и тканых изделий, распространенных на территории Калинковичского, частично Жлобинского и Светлогорского районов. Зал «Они прошли по той войне» посвящен событиям Великой Отечественной войны, партизанскому движению на территории Калинковичского района. Здесь находятся галерея портретов 15 Героев Советского Союза, погибших и похороненных в Калинковичском крае, каска, штык, документы, награды и личные вещи воинов, которые сражались на калинковичской земле. В музее проводятся выставки, лекции, тематические вечера, музейные уроки для детей и взрослых.

РОДИЛИСЬ

1789 год — Гловацкий Юзеф Гиляри, белорусский живописец, график, театральный художник. В 1810 годы учился в Виленском университете Я.Рустема, преподавал там перспективу и руководил литографскими мастерскими. Оформлял спектакли в театрах Минска, Вильно, Варшавы. Автор литографии с изображением виленского костела св.Анны, портретов архитектора Л.Стоука-Гуцявичюса, жены, автопортрета, живописной композиции «Евангелист Марк», пейзажей, рисунков. Умер в 1858 году.

1824 год — Стасов Владимир Васильевич, русский художественный и музыкальный критик, историк искусства, почетный член Российской АН (1900). Идеолог и активный участник творческой жизни «Могучей кучки» и Товарищества передвижников. Выступал против академизма, за реализм, национальный характер искусства. Автор монографий и статей о музыке, живописи, скульптуре, русских композиторах и художниках, научных трудов в области археологии, истории, филологии, фольклористики. Умер в 1906 году.

1894 год — Юргелевич Петр Яковлевич, белорусский языковед. Исследовал современный белорусский язык, диалекты, народные говоры и их особенности, историю белорусского языка. Издал «Нарыс сучаснай беларускай мовы з гістарычнымі каментарыямі». Умер в 1973 году.

1894 год — Немчинов Василий Сергеевич, российский и белорусский ученый-экономист, академик НАН Беларуси (1940), АН СССР (1946), ВАСХНИЛ (1948), доктор экономических наук (1935), профессор (1928). Автор около 330 научных работ, посвященных вопросам теории и практики статистики, проблемам развития производительных сил и структуры общественного производства, методологии изучения производительности труда и разработке моделей планового хозяйства. Лауреат Государственной премии СССР (1946) и Ленинской премии (1965). Умер в 1964 году.

1904 год — Северденко Василий Петрович, белорусский ученый в области металловедения, академик НАН Беларуси (1956), доктор технических наук (1950), профессор (1952), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1963). Автор более 700 научных работ по теории пластической деформации и обработки металлов давлением. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984). Умер в 1978 году.

1904 год — Белый Виктор Аркадьевич, композитор, педагог, музыкальный публицист, кандидат искусствоведения (1935), профессор (1941), заслуженный артист Беларуси (1955), народный артист России (1980). В 1935-1952 годах преподавал в Белорусской консерватории, в 1957-1973-м главный редактор журнала «Музыкальная жизнь». Среди произведений: вокальные циклы «Война», «Светить всегда», музыка к драматическим спектаклям, песни и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Умер в 1983 году.

1924 год — Черменнов Петр Дмитриевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Во время войны в 1943 году поступил в военное училище, после окончания которого был направлен на фронт. Младший лейтенант стрелкового полка Черменнов погиб в 1944 году в бою у д.Пацевичи Мостовского района Гродненской области.

1934 год — Лазовский Владимир Михайлович, белорусский языковед, педагог, кандидат филологических наук (1966), профессор (1997). Исследовал лексику белорусского литературного языка. Умер в 2007 году.

1939 год — Шарангович Василий Петрович, белорусский график, педагог, профессор (1981), заслуженный деятель искусств Беларуси (1978), заслуженный деятель культуры Польши (1986), народный художник Беларуси (1991). В 1967-1998 годах преподавал в Белорусской академии искусств (в 1986-1989 проректор, в 1989-1997 ректор). Работает в области книжной и станковой графики. Оформил книги «Моя Беларусь» Т.Хадкевича, «Соловей» З.Бядули, «Сорок третий» И.Науменко, «Новая земля» Я.Коласа и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

1944 год — Борздыко Михаил Федорович, белорусский график. Работает в станковой и книжной графике. Среди работ: «Вариации на тему осени», «Декабрьская сюита», «11 сентября» и др.

1949 год — Кирковский Валерий Васильевич, белорусский ученый в области хирургии и реаниматологии, доктор медицинских наук (1996), профессор (1998). Автор научных работ по борьбе с хирургическими инфекциями, эндогенными интоксикациями, методам коррекции гомеостаза, трансплантологии.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник — Обрезание Господне.

Православные верующие чтут память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, мученика Василия Анкирского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Васильев вечер. Садоводы в полночь стряхивают снег с яблонь — для урожая. Примечали, если в ночь ветер дует с юга — год будет жарким и благополучным, с запада — к изобилию молока и рыбы, с востока — жди урожая фруктов. В этот день принято было щедро накрывать стол. Особенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов. «Свинку да боровка для Васильева вечерка». Васильев вечер считается самым лучшим временем для гаданий.

ИМЕНИНЫ

православные: Александра, Василия, Вячеслава, Ивана, Николая, Михаила;

католические: Марины, Нины, Гиляра, Феликса.

БЕЛТА.