Праздник снежных фигур прошел в Борисове

Принять участие мог любой ученик гимназии вместе с родителями. Приветствовались креативность и нестандартный подход.

— Первоначально планировалось провести конкурс на лучшего снеговика, но погода немного подвела. Был мороз, снег очень плохо лепился, — поделилась учитель гимназии Диана Анатольевна Бузо. — Но наши родители не растерялись и смастерили лежачих снеговиков. Даже пошли дальше. Сделали необычные снежные фигуры. Детский смех, игры в снежки, много шуток и хорошего настроения — получился настоящий семейный праздник.

На площадке возле гимназии «поселились» черепаха, улитка, рыба, крокодил и символ года — свинка. Были здесь и двухметровая елка, и розовая машинка…

Многие участники покрасили свои работы, поэтому готовые скульптуры получились яркими и красочными.

С необычной стороны подошла к делу семья Березка. Папа, мама и двое сыновей слепили необычного снеговика — лежачего.

— Мы уже настроились на снеговика, поэтому решили несмотря ни на что его сделать, — рассказывает мама Алеся. — Слепили лежачего. Раскрасили при помощи распылителя. Получилось здорово. Мои мальчишки давно так не веселились.