Где в Борисове можно покататься на коньках?

Каток на городском стадионе — первый в списке. Ведь это излюбленное место любителей активного отдыха. Проводит здесь все свободное время и детвора. Перед открытием катка возле ворот собралось около десяти человек. Час на собственных коньках стоит 1 рубль 50 копеек, прокат одной пары — 2 рубля в час.

Лед ровный, очищенный от выпавшего с утра снега. Играет музыка. А вот переобуться можно только на обледеневшей скамейке под открытым небом — этот факт расстроил.

Шестилетнюю Дашу привел папа Александр. На коньках девочка с четырех лет. Каждый вечер, если погода позволяет, просит родителей отвести на каток — ведь городской стадион рядом с домом. В прошлом году часто ездили на каток, что на Центральной площади.

— Учились на катке возле центральной елки, — вспоминает Александр. — Там Даше больше всего нравится: елка, снеговики вокруг… Но в этом году там почему-то лед не залили.

— Лед здесь не очень хорошего качества, — отмечает еще одна посетительница. — Можно кататься, если у тебя коньки острые. Брала здесь вчера вечером их напрокат — были не наточены и покататься в удовольствие не получилось. Лед не сравнить с жодинским. У них есть крытая ледовая площадка, мы туда ездили, очень понравилось. Добирались на электричке, от станции пять минут ходьбы. Удобно. Есть раздевалки с камерами хранения. Заплатили 6 рублей за 45 минут. У нас на стадионе, конечно, дешевле, но переодеваемся на холодной скамейке и вещи с собой таскаем.

Второй раз за эту зиму вышел на лед Андрей, коньки у него свои. Говорит, что для любительского уровня качество здешнего льда вполне подходящее.

— Хожу сюда не так часто, как хотелось бы, — делится мужчина. — Люблю кататься на коньках, но из-за занятости часто не получается.

На территории СШ №18 каток работает четвертый день. Площадь его немаленькая. Несмотря на выходной день и большое количество людей, толкотни не было — всем хватало места. Катались не только на коньках, но и на санках, салазках и просто на своих двоих. Был даже один любитель хоккея: мальчик в сторонке бросал клюшкой шайбу в бортик.

Ирина и Сергей пришли вместе с внуком Давидом. Родители мальчика заняты, поэтому гулять с ребенком на свежем воздухе отправились бабушка с дедушкой. Тем более что оба отлично владеют коньками.

— С удовольствием катаемся и даже на день рождения друг другу подарили коньки, — рассказывает Ирина. — Хотим и внука научить. Очень рады, что рядом с нашим домом заливают этот каток. Здесь всегда хороший лед, много молодежи, весело и все бесплатно.

После катка все трое пойдут на горку, где Давид сможет вдоволь покататься на санках.

Следит за дисциплиной на льду учитель физкультуры и допризывной подготовки СШ №18 Александр Бейня. Александр Александрович объясняет посетителям правила безопасного поведения на катке.

— Можно только по кругу, чтобы избежать столкновений, — объясняет педагог. — Дети есть дети, всегда хотят побаловаться. Но были и случаи со взрослыми, которые приходят на лед и катаются так, как им хочется.

За качеством льда здесь строго следят.

— Лед заливаем каждое утро при температуре -7°С, — уточняет Александр Александрович. — Только сегодня не заливали — было -2°С. Уборка от снега также ежедневная — утром с семи до восьми.

Рядом со льдом есть пункт проката коньков. Здесь же можно переобуться. Помещение отапливается, есть скамейки. Поток посетителей не прекращается.

— До обеда в основном катаются дети, а ближе к вечеру приходят семьями, — констатирует учитель. — Большой спрос на коньки в выходные дни. За час взяли напрокат 25 коньков. А вчера коньками воспользовались порядка 100 человек. Самый ходовой размер — 38-й. А вообще у нас есть коньки от 27-го до 45-го.

На катке на территории СШ №20 людей меньше. Работница пункта проката Нина Шаврова рассказала, что основной поток людей будет вечером.

— Вчера прокатом коньков воспользовались 80 человек, — подсчитала Нина Шаврова. — Хоккейная коробка у нас была залита в декабре, как только начались морозы. Лед бесплатный.

Варя ходит кататься на каток и 18-й, и 20-й школ. Сегодня она выбрала СШ №20. Девочка только встала на коньки.

— В ноябре у меня был день рождения, мне подарили коньки, о которых я давно мечтала, — говорит Варя. — И вот смогла опробовать в деле долгожданный подарок.

— В Борисове залиты хоккейные коробки на территории 18-й и 20-й школ, на городском стадионе, также можно покататься на территории лицея, — рассказывает исполняющая обязанности начальника отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Олеся Мостова. — Есть еще одна хоккейная коробка в Борисовском районе — на территории Новосадской школы. Лед из-за неблагоприятных погодных условий заливали уже второй раз. Первый был в декабре. Также в регионе действуют две лыжные трассы. Одна в районе Лесной горки протяженностью три километра, из них полтора освещено. Есть еще и двухкилометровая лыжная трасса в агрогородке Старо-Борисов.