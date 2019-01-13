ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Борисове можно покататься на коньках?

14.01.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

 

Каток на городском стадионе — первый в списке. Ведь это излюбленное место любителей активного отдыха. Проводит здесь все свободное время и детвора. Перед открытием катка возле ворот собралось около десяти человек. Час на собственных коньках стоит 1 рубль 50 копеек, прокат одной пары — 2 рубля в час.

Лед ровный, очищенный от выпавшего с утра снега. Играет музыка. А вот переобуться можно только на обледеневшей скамейке под открытым небом — этот факт расстроил.

Шестилетнюю Дашу привел папа Александр. На коньках девочка с четырех лет. Каждый вечер, если погода позволяет, просит родителей отвести на каток — ведь городской стадион рядом с домом. В прошлом году часто ездили на каток, что на Центральной площади.

— Учились на катке возле центральной елки, — вспоминает Александр. — Там Даше больше всего нравится: елка, снеговики вокруг… Но в этом году там почему-то лед не залили.

— Лед здесь не очень хорошего качества, — отмечает еще одна посетительница. — Можно кататься, если у тебя коньки острые. Брала здесь вчера вечером их напрокат — были не наточены и покататься в удовольствие не получилось. Лед не сравнить с жодинским. У них есть крытая ледовая площадка, мы туда ездили, очень понравилось. Добирались на электричке, от станции пять минут ходьбы. Удобно. Есть раздевалки с камерами хранения. Заплатили 6 рублей за 45 минут. У нас на стадионе, конечно, дешевле, но переодеваемся на холодной скамейке и вещи с собой таскаем.

Второй раз за эту зиму вышел на лед Андрей, коньки у него свои. Говорит, что для любительского уровня качество здешнего льда вполне подходящее.

— Хожу сюда не так часто, как хотелось бы, — делится мужчина. — Люблю кататься на коньках, но из-за занятости часто не получается.

На территории СШ №18 каток работает четвертый день. Площадь его немаленькая. Несмотря на выходной день и большое количество людей, толкотни не было — всем хватало места. Катались не только на коньках, но и на санках, салазках и просто на своих двоих. Был даже один любитель хоккея: мальчик в сторонке бросал клюшкой шайбу в бортик.

Ирина и Сергей пришли вместе с внуком Давидом. Родители мальчика заняты, поэтому гулять с ребенком на свежем воздухе отправились бабушка с дедушкой. Тем более что оба отлично владеют коньками.

— С удовольствием катаемся и даже на день рождения друг другу подарили коньки, — рассказывает Ирина. — Хотим и внука научить. Очень рады, что рядом с нашим домом заливают этот каток. Здесь всегда хороший лед, много молодежи, весело и все бесплатно.

После катка все трое пойдут на горку, где Давид сможет вдоволь покататься на санках.

Следит за дисциплиной на льду учитель физкультуры и допризывной подготовки СШ №18 Александр Бейня. Александр Александрович объясняет посетителям правила безопасного поведения на катке.

— Можно только по кругу, чтобы избежать столкновений, — объясняет педагог. — Дети есть дети, всегда хотят побаловаться. Но были и случаи со взрослыми, которые приходят на лед и катаются так, как им хочется.

За качеством льда здесь строго следят.

— Лед заливаем каждое утро при температуре -7°С, — уточняет Александр Александрович. — Только сегодня не заливали — было -2°С. Уборка от снега также ежедневная — утром с семи до восьми.

Рядом со льдом есть пункт проката коньков. Здесь же можно переобуться. Помещение отапливается, есть скамейки. Поток посетителей не прекращается.

— До обеда в основном катаются дети, а ближе к вечеру приходят семьями, — констатирует учитель. — Большой спрос на коньки в выходные дни. За час взяли напрокат 25 коньков. А вчера коньками воспользовались порядка 100 человек. Самый ходовой размер — 38-й. А вообще у нас есть коньки от 27-го до 45-го.

На катке на территории СШ №20 людей меньше. Работница пункта проката Нина Шаврова рассказала, что основной поток людей будет вечером.

— Вчера прокатом коньков воспользовались 80 человек, — подсчитала Нина Шаврова. — Хоккейная коробка у нас была залита в декабре, как только начались морозы. Лед бесплатный.

Варя ходит кататься на каток и 18-й, и 20-й школ. Сегодня она выбрала СШ №20. Девочка только встала на коньки.

— В ноябре у меня был день рождения, мне подарили коньки, о которых я давно мечтала, — говорит Варя. — И вот смогла опробовать в деле долгожданный подарок.

— В Борисове залиты хоккейные коробки на территории 18-й и 20-й школ, на городском стадионе, также можно покататься на территории лицея, — рассказывает исполняющая обязанности начальника отдела спорта и туризма Борисовского райисполкома Олеся Мостова. — Есть еще одна хоккейная коробка в Борисовском районе — на территории Новосадской школы. Лед из-за неблагоприятных погодных условий заливали уже второй раз. Первый был в декабре. Также в регионе действуют две лыжные трассы. Одна в районе Лесной горки протяженностью три километра, из них полтора освещено. Есть еще и двухкилометровая лыжная трасса в агрогородке Старо-Борисов.

http://www.mlyn.by/2019/01/besplatno-i-za-dengi-gde-v-borisove-pokatatsya-na-konkah/

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Морозы и обильный снегопад принесли не только хлопоты, но и радость — особенно любителям зимних видов спорта. Корреспондент МЛЫН.BY проехалась по каткам Борисова и...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Незначительный обледенелый кусочек». В ЖКХ прокомментировали падение на минчанку кирпича с крыши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика