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Дошкольники защитили свои исследования на районном этапе республиканского конкурса «Я – исследователь»

14.01.2019 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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Учреждения дошкольного образования  активно участвуют в конкурсах районного, областного и республиканского уровня.

В ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г.Костюковичи воспитанники, их родители и педагоги попробовали свои силы в районном этапе республиканского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь».

В  конкурсе приняли участие 22 воспитанника из 15 учреждений образования. Конкурс направлен на развитие интеллектуально – творческого потенциала у детей.  Участники порадовали интересными и разнообразными темами, подачей материала, глубокими выводами.

Конкурс показал, что в учреждениях дошкольного образования проводится целенаправленная работа по созданию условий для познавательной исследовательской деятельности воспитанников. Используются современные педагогические технологии в развитии исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста. Конкурс позволил создать условия для профессионального совершенствования педагогических работников, распространения опыта работы по развитию исследовательских умений воспитанников в учреждениях дошкольного образования, активному привлечению родителей к образовательному процессу.

Исследовательские работы юных костюковчан  достойны самых высоких оценок. Очень хочется, чтобы любознательность детей, их активность продолжали поддерживать взрослые – родители и педагоги. И пусть не все юные исследователи станут учеными, но те открытия, которые они сегодня для себя делают, способствуют формированию у них высокой самооценки, развитию интеллектуальных, творческих способностей и личности в целом. Все участники конкурса  награждены дипломами отдела по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома.

На областном этапе  конкурса исследовательских работ учреждения дошкольного образования Костюковичского района будут представлять:    

Шитикова Камилла, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи», тема исследовательской работы «Удивительная история улицы моего города», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Данилова Наталья Михайловна, в номинации «Мая Радзіма Беларусь»;

Юрков Иван, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Невидимая опасность», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Горбачева Елена Александровна; в номинации «Ребёнок и природа»;

Кравченко Мария, ГУО «Санаторный ясли-сад № 3 «Колосок» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Секреты мыльных пузырей», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Свиридова Рита Александровна, в номинации «Необычное в обычном»;

Малюга Анастасия, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Кто потерял грецкий орех у нас на площадке?», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования  Миронова Светлана Владимировна, Садкова Татьяна Владимировна, в номинации «Бюро находок».Дошкольники защитили свои исследования на районном этапе республиканского конкурса «Я – исследователь»

Дошкольники защитили свои исследования на районном этапе республиканского конкурса «Я – исследователь»

Поздравляем воспитанников, педагогов и родителей с первыми достижениями! Желаем такого же неугасаемого интереса к  новым открытиям и  успехов на областном этапе конкурса!

 

Валентина ДЕНИСОВА,

методист ГУО «Костюковичский районный учебно-методический кабинет». 

 

 
 
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Учреждения дошкольного образования  активно участвуют в конкурсах районного, областного и республиканского уровня. В ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г.Костюковичи...
 
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