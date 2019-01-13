Дошкольники защитили свои исследования на районном этапе республиканского конкурса «Я – исследователь»

Учреждения дошкольного образования активно участвуют в конкурсах районного, областного и республиканского уровня.

В ГУО «Ясли-сад №2 «Солнышко» г.Костюковичи воспитанники, их родители и педагоги попробовали свои силы в районном этапе республиканского конкурса исследовательских работ «Я – исследователь».

В конкурсе приняли участие 22 воспитанника из 15 учреждений образования. Конкурс направлен на развитие интеллектуально – творческого потенциала у детей. Участники порадовали интересными и разнообразными темами, подачей материала, глубокими выводами.

Конкурс показал, что в учреждениях дошкольного образования проводится целенаправленная работа по созданию условий для познавательной исследовательской деятельности воспитанников. Используются современные педагогические технологии в развитии исследовательских способностей детей старшего дошкольного возраста. Конкурс позволил создать условия для профессионального совершенствования педагогических работников, распространения опыта работы по развитию исследовательских умений воспитанников в учреждениях дошкольного образования, активному привлечению родителей к образовательному процессу.

Исследовательские работы юных костюковчан достойны самых высоких оценок. Очень хочется, чтобы любознательность детей, их активность продолжали поддерживать взрослые – родители и педагоги. И пусть не все юные исследователи станут учеными, но те открытия, которые они сегодня для себя делают, способствуют формированию у них высокой самооценки, развитию интеллектуальных, творческих способностей и личности в целом. Все участники конкурса награждены дипломами отдела по образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома.

На областном этапе конкурса исследовательских работ учреждения дошкольного образования Костюковичского района будут представлять:

Шитикова Камилла, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи», тема исследовательской работы «Удивительная история улицы моего города», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Данилова Наталья Михайловна, в номинации «Мая Радзіма Беларусь»;

Юрков Иван, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Невидимая опасность», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Горбачева Елена Александровна; в номинации «Ребёнок и природа»;

Кравченко Мария, ГУО «Санаторный ясли-сад № 3 «Колосок» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Секреты мыльных пузырей», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Свиридова Рита Александровна, в номинации «Необычное в обычном»;

Малюга Анастасия, ГУО «Ясли-сад № 2 «Солнышко» г.Костюковичи, тема исследовательской работы «Кто потерял грецкий орех у нас на площадке?», руководитель исследовательской работы — воспитатель дошкольного образования Миронова Светлана Владимировна, Садкова Татьяна Владимировна, в номинации «Бюро находок».







Поздравляем воспитанников, педагогов и родителей с первыми достижениями! Желаем такого же неугасаемого интереса к новым открытиям и успехов на областном этапе конкурса!

Валентина ДЕНИСОВА,

методист ГУО «Костюковичский районный учебно-методический кабинет».