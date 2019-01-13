Я буду мстить…





В ночь на 13 января житель аг. Ольшаны удивил своим «досугом» даже видавших виды сотрудников милиции.

Целый букет из правонарушений начался с, казалось бы безобидной прогулки: якобы, из бани в направлении дома. На улице наш «герой» поскользнулся, упал и его рука… попала между элементами забора. Особо бдительная овчарка укусила незваного гостя за руку.

Такой обиды мужчина простить не смог. Пришёл домой, взял ружьё, сел в авто и вернулся на место происшествия. И… стал стрелять в собаку. Во дворе было две овчарки. В одну из них он попал (четвероногий друг, к счастью, остался жив), второй повезло.

На шум выбежала хозяйка дома и успела заметить марку авто хулигана, на которой тот скрылся. Женщина тут же обратилась в милицию. По горячим следам нарушитель был пойман сотрудниками ГАИ. Причём, по первому требованию он не остановился, пытался скрыться, бросил автомобиль и убежал, но таки был пойман бдительными стражами правопорядка.

Выяснилось, что свои многочисленные «подвиги» мужчина совершил в состоянии хорошего подпития: в его крови было обнаружено более 2 промилле алкоголя.

Ведётся разбирательство.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ