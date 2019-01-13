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«Думаю, ей было по кайфу». В Гродно счастливая собака каталась на качелях

14.01.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные житель Гродно Игорь Миколайчик прогуливался с семьей в Пышках на тропе здоровья и увидел необычную картину: хозяин катал на качелях маленького пса.


Скриншот с видео.

На тропе здоровья Игорь бывает часто. Пожилого мужчину с собачкой он встречал уже раза три. Дважды хозяин катал питомца на качелях. В этот раз молодой человек не смог пройти мимо.

— Не помню, суббота это была или воскресенье. Они подошли к качелям, собака, как и положено, запрыгнула на нее, и хозяин стал раскачивать, — описывает Игорь ту ситуацию. — Я спросил у мужчины: «Можно снять?», он ответил: «Пожалуйста».

Так появилось 16-секундное позитивное видео.

Видео Игоря Миколайчика:


Открыть/скачать видео (32.2 МБ)

— Как, по-вашему, чувствовала себя в этот момент собака?

— Думаю, ей было по кайфу, — шуткой описывает Игорь настроение маленького пса.

С хозяином и его питомцем парень не познакомился. Говорит, после того как они с семьей ушли, мужчина еще пару минут покатал питомца — и ушел с ним дальше по тропе здоровья.

 
Теги: Гродно
 
 
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На выходных житель Гродно Игорь Миколайчик прогуливался с семьей в Пышках на Тропе здоровья и увидел необычную картину. Хозяин катал на качелях маленького пса.
 
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