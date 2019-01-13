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«Думаю, ей было по кайфу». В Гродно счастливая собака каталась на качелях
14.01.2019 16:34 — Новости Общества | Tut.by
В выходные житель Гродно Игорь Миколайчик прогуливался с семьей в Пышках на тропе здоровья и увидел необычную картину: хозяин катал на качелях маленького пса.
На тропе здоровья Игорь бывает часто. Пожилого мужчину с собачкой он встречал уже раза три. Дважды хозяин катал питомца на качелях. В этот раз молодой человек не смог пройти мимо.
— Не помню, суббота это была или воскресенье. Они подошли к качелям, собака, как и положено, запрыгнула на нее, и хозяин стал раскачивать, — описывает Игорь ту ситуацию. — Я спросил у мужчины: «Можно снять?», он ответил: «Пожалуйста».
Так появилось 16-секундное позитивное видео.
Видео Игоря Миколайчика:
— Как, по-вашему, чувствовала себя в этот момент собака?
— Думаю, ей было по кайфу, — шуткой описывает Игорь настроение маленького пса.
С хозяином и его питомцем парень не познакомился. Говорит, после того как они с семьей ушли, мужчина еще пару минут покатал питомца — и ушел с ним дальше по тропе здоровья.
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На выходных житель Гродно Игорь Миколайчик прогуливался с семьей в Пышках на Тропе здоровья и увидел необычную картину. Хозяин катал на качелях маленького пса.
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