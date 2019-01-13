Не только рак: о самых опасных заболеваниях груди расскажет маммолог

С заболеваниями груди сталкиваются многие женщины. Это могут быть доброкачественные или злокачественные опухоли, а также воспалительные процессы, которые сопровождаются дискомфортом и болезненными ощущениями. Попытки переждать или самостоятельно оценить опасность заболевания опасны для здоровья, а порой и для жизни женщины.

С каким изменениями в груди можно спокойно жить десятилетия, как часто необходимо посещать маммолога и всегда ли нужно удалять доброкачественные опухоли? О мастите, мастопатии, фиброаденомах и других болезнях молочной железы в заключительном выпуске проекта « Женское здоровье » расскажет врач-маммолог Татьяна Матеюн.

Начало прямого эфира 15 января в 16.30.

Вы можете задать свой вопрос специалисту на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».