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Не только рак: о самых опасных заболеваниях груди расскажет маммолог
14.01.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
С заболеваниями груди сталкиваются многие женщины. Это могут быть доброкачественные или злокачественные опухоли, а также воспалительные процессы, которые сопровождаются дискомфортом и болезненными ощущениями. Попытки переждать или самостоятельно оценить опасность заболевания опасны для здоровья, а порой и для жизни женщины.
С каким изменениями в груди можно спокойно жить десятилетия, как часто необходимо посещать маммолога и всегда ли нужно удалять доброкачественные опухоли? О мастите, мастопатии, фиброаденомах и других болезнях молочной железы в заключительном выпуске проекта «
Начало прямого эфира 15 января в 16.30.
Вы можете задать свой вопрос специалисту на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Женское здоровье».
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О мастите, мастопатии, фиброаденомах и других болезнях молочной железы в заключительном выпуске проекта «Женское здоровье» расскажет врач-маммолог Татьяна...
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