Обсуждение в Островце: «Отработавшее ядерное топливо получим через 4 года после первой загрузки»

В Островце, рядом с которым строится Белорусская атомная станция, обсуждают, что делать с отработавшим ядерным топливом. Уже ясно, что захоранивать ядерные отходы будут в Беларуси , а сейчас обсуждают конкретные схемы, по которым наша страна будет с ними поступать.



Заместитель главного инженера БелАЭС Александр Парфенов

Первое топливо для БелАЭС собирались доставить в конце 2018 года, но пока его не привезли. Ожидается, что оно поступит на станцию в начале 2019 года. Уже летом Белорусская атомная станция, а конкретно — ее первый энергоблок, начнет свою работу. Предположительно, на полную мощь первый энергоблок заработает к концу года.

— На следующий день после этого или даже в ту секунду, как кассета попала в активную зону, мы имеем дело с отработавшим ядерным топливом, — объяснил заместитель главного инженера БелАЭС Александр Парфенов. — Кассеты будут работать по четыре года в активной зоне, потом их будут помещать в бассейны выдержки при БелАЭС. То есть через четыре года мы планируем получить первое отработавшее топливо.

В бассейнах выдержки отработавшее топливо нужно хранить, потому что оно обладает остаточным тепловыделением — проще говоря, оно еще слишком «горячее».

— Его нужно хранить там до приемлемых энерговыделений — это примерно 10 лет. Контейнеры (для перевозки. — Прим. TUT.BY) допускают загрузку кассет с энерговыделением порядка 2,2 киловатта. То есть кассета соизмерима с выделением обогревателя, когда ее отгружают куда-либо, — отметил Александр Парфенов.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Уже отмечалось, что стратегия рассматривает три основных варианта обращения с отработавшим ядерным топливом, все они сводятся к тому, что в конечном итоге отходы будут захораниваться в Беларуси.

Вариант 1. Направление облученной тепловыделяющей сборки (ОТВС) Белорусской АЭС на переработку в Россию, с учетом длительного хранения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в России, с последующим возвратом высокоактивных отходов (ВАО) и их захоронением в Беларуси.

Вариант 2. Направление ОТВС БелАЭС на переработку в Россию, с учетом длительного «сухого» хранения ОЯТ на территории Беларуси и с последующим возвратом и захоронением ВАО в Беларуси.

Вариант 3. Длительное хранение ОТВС, в том числе с их последующим захоронением в Беларуси (без отправки. в Россию).





Спикер отметил, что среди основных документов, на которые опирались разработчики стратегии по обращению с отходами, — два межправительственных соглашения с Россией: за 2009 и в 2011 году. Причем в 2011 году в соглашении «О сотрудничестве в строительстве на территории РБ атомной станции» страны договорились, что отходы с БелАЭС подлежит возврату в Россию для переработки, условия должно определить отдельное соглашение.

Докладчик от БелАЭС отметил, что в качестве приоритетного рассматривается вариант № 1. Второй вариант очень близок к нему по своей сути, он отличается в основном длительностью хранения отходов в Беларуси до отправки его на переработку в Россию. Третий вариант (без отправки в Россию на переработку, вопреки межправительственным соглашениям) предложили обсудить потому, что альтернативных вариантов требует закон. Александр Парфенов добавил, что третий вариант, без отправки на переработку, наименее экологичный из всех трех.

Зачем отправлять отработавшее ядерное топливо с БелАЭС на переработку?

— В Российской Федерации планируется выделение при переработке цезиево-стронциевой фракции, — объясняет Александр Парфенов.

Переработка позволяет снизить активность ядерных отходов.

Помимо России, ядерные отходы в мире умеют перерабатывать еще в трех странах: в Великобритании, Японии и Франции, уточнили на обсуждении.

Наобсуждении рассказали о нескольких способах захоронения отработанных ядерных отходов в других странах. Например, в Финляндии как раз сейчас разрабатывают глубинное геологическое захоронение. Серьезное сооружение с подземными коммуникациями на глубине порядка 500 метров в скальных породах, с сетью тоннелей, шахтами, отработанное топливо будут хоронить в бетоните внутри горных пород в чугунно-медных капсулах. Был пример и с Запорожской АЭС в Украине: «сухое» контейнерное хранение на открытой площадке. Такое же «сухое» хранение в контейнерах воплощено на Игналинской атомной станции в Литве. Там все 120 контейнеров уже заполнены.

— И это рядом с границей страны мы имеем вот такое хранилище, — отметил Александр Парфенов.

«Сухое» контейнерное хранение используется и в Чехии, но там контейнеры с ядерными отходами помещены в ангар.

По мнению представителя БелАЭС, переработка ядерных отходов в Российской Федерации позволит «не городить» в Беларуси то, что делают в Финляндии. А в Беларуси отходы после переработки можно будет захоронить «в приповерхностных сооружениях».