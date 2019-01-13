Фоторепортаж: в центральном районном доме культуре прошел праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову
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Фоторепортаж: в центральном районном доме культуре прошел праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову
14.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Фоторепортаж: в центральном районном доме культуре прошел праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову
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Фоторепортаж: в центральном районном доме культуре прошел праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову
Фоторепортаж: в центральном районном доме культуре прошел праздничный концерт, посвященный Рождеству Христову
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