|
В прошлом году Лепс, в этом - Михайлов. Как прошел новогодний прием у Александра Лукашенко
14.01.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by
11 января в национальном выставочном центре «БелЭкспо» Александр Лукашенко
Здесь выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Таисия Повалий и Тамара Гвердцители, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Искуи Абалян-Боровская, Виктория Алешко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, группа «Тяни-Толкай».
Александр Солодуха был приглашен на прием четвертый раз. В прологе программы он пел с Викторией Алешко композицию «Снег кружится».
— Это был белый танец. А в концертно-танцевальной программе пел свои три бомбы: «Виноград», «Мы будем вместе» и «Здравствуй, чужая милая».
Он рассказал, что Стас Михайлов исполнил на приеме десять песен, столь же спел и Николай Басков.
— Это был супермегапраздник! — сказал Александр Солодуха.
Искуи Абалян-Боровской на мероприятии вручили почетное звание заслуженной артистки Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)