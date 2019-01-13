В прошлом году Лепс, в этом - Михайлов. Как прошел новогодний прием у Александра Лукашенко

11 января в национальном выставочном центре «БелЭкспо» Александр Лукашенко провел традиционный прием на старый Новый год. Среди приглашенных были министры, звезды белорусской и зарубежной эстрады, спортсмены, бизнесмены.

Здесь выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Таисия Повалий и Тамара Гвердцители, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Искуи Абалян-Боровская, Виктория Алешко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, группа «Тяни-Толкай».

Александр Солодуха был приглашен на прием четвертый раз. В прологе программы он пел с Викторией Алешко композицию «Снег кружится».

— Это был белый танец. А в концертно-танцевальной программе пел свои три бомбы: «Виноград», «Мы будем вместе» и «Здравствуй, чужая милая».

Он рассказал, что Стас Михайлов исполнил на приеме десять песен, столь же спел и Николай Басков.

— Это был супермегапраздник! — сказал Александр Солодуха.

Искуи Абалян-Боровской на мероприятии вручили почетное звание заслуженной артистки Беларуси.