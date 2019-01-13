ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В прошлом году Лепс, в этом - Михайлов. Как прошел новогодний прием у Александра Лукашенко

14.01.2019 17:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

11 января в национальном выставочном центре «БелЭкспо» Александр Лукашенко провел традиционный прием на старый Новый год. Среди приглашенных были министры, звезды белорусской и зарубежной эстрады, спортсмены, бизнесмены.

Здесь выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Таисия Повалий и Тамара Гвердцители, Александр Солодуха, Инна Афанасьева, Искуи Абалян-Боровская, Виктория Алешко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, группа «Тяни-Толкай».

Александр Солодуха был приглашен на прием четвертый раз. В прологе программы он пел с Викторией Алешко композицию «Снег кружится».

— Это был белый танец. А в концертно-танцевальной программе пел свои три бомбы: «Виноград», «Мы будем вместе» и «Здравствуй, чужая милая».

Он рассказал, что Стас Михайлов исполнил на приеме десять песен, столь же спел и Николай Басков.

— Это был супермегапраздник! — сказал Александр Солодуха.

Искуи Абалян-Боровской на мероприятии вручили почетное звание заслуженной артистки Беларуси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Искуи Абалян

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 января в национальном выставочном центре «БелЭкспо» Александр Лукашенко провел традиционный прием на старый Новый год.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Буг», «Эрмитаж» и другие. Чем гостиницы Бреста удивят туристов в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика