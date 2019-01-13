«Буг», «Эрмитаж» и другие. Чем гостиницы Бреста удивят туристов в 2019 году

В наступившем 2019-м в списках особо важных событий значатся празднование тысячелетие Бреста, проведение в республике II Европейских игр, что для приграничья изначально предполагает «прилив» гостей из-за рубежа и не только. Как начался этот год для гостиниц областного центра, каковы их ожидания и что в планах на ближайшее будущее, выяснила Zarya.by



Номер Высоцкого в гостинице «Буг». Фото: Вечерний Брест

Для гостиницы «Буг», наиболее близко расположенной к железнодорожному вокзалу «Брест-Центральный», автовокзалу и главным городским достопримечательностям, начало года выдалось вполне успешным — с практически полной загрузкой.

Этот период подъема еще продолжается: на смену убывающим домой россиянам заселились несколько десятков гостей из Германии и Украины, приехавшие на «Январские музыкальные вечера». Цифра достаточно впечатляющая, если учесть, что одновременно «Буг» способен принять до 140 постояльцев.

Эта гостиница с самым солидным стажем — 60 лет безупречной работы — изначально позиционировалась как наиболее современная и комфортабельная.

Все эти годы здесь старались не отставать, успевать за быстро меняющимся представлениям о комфорте: сначала 16-местные номера переоборудовали в трехместные, увеличили количество пользующихся повышенным спросом одноместных номеров…

Теперь пришло время сразу двух хороших новостей: в этом четырехэтажном здании давней постройки наконец-то установлен лифт, который после почти завершенного ремонта начнут эксплуатировать предположительно в мае, также к тысячелетию Бреста в «Буге» появится еще один, второй по счету «люкс».

— Если когда-то у нас были номера с общим душем в коридоре, то сейчас в каждом номере, а всего их около 80, свой душ и санузел. Помимо этого, номера повышенной комфортности комплектуются тапочками, «люкс» — халатом. Что касается предоставляемых технических удобств — каждый номер повышенной комфортности оборудован кондиционером, во всех номерах действует бесплатный Wi-Fi. Хотя «звезд» у нас нет, как говорят наши иностранные проживающие, по международным стандартам мы соответствуем трем звездам, — рассказала заместитель директора гостиницы Ирина Тишук.

По ее словам, бронирование через интернет составляет не менее 40% от общей загрузки.

— Мы работаем со многими интернет-площадками, используем программы больших возможностей брони — к примеру, из Великобритании, Нидерландов и так далее. К нам обращаются поляки, словаки, представители других государств — во многом благодаря нашему присутствию и активной рекламе в интернет-пространстве, — поясняет Ирина Александровна.

Следуя транзитом



Фото: adromy4.livejournal.com

В этом году, как и ранее, в «Интуристе» ожидают приезда как минимум одной организованной группы жителей Японии: обычно это люди в возрасте за 70, вышедшие на пенсию и имеющие желание и возможности путешествовать по всему миру, совершая одну из многочисленных остановок в городе над Бугом. К слову, соответствующая заявка на их прием уже поступила.

После распада Советского Союза по-прежнему основными клиентами из ближнего и дальнего зарубежья продолжают оставаться россияне. Старт 2019 года оказался не рекордным — средним по шкале потенциальных возможностей заработать.

— Конечно же, традиционно на рождественские каникулы российских школьников и их родителей хватало, но статистика не самая высокая: наиболее массовые новогодние заезды пришлись на 2013 год. К сожалению, в последнее время наблюдается некоторое снижение приезжающих россиян, и это касается разных периодов наиболее высокой загрузки: если сравнивать данные, то майские и июньские мероприятия 2017 года обеспечили более многочисленное заселение, чем год спустя, — констатирует директор Олег Борисюк.

Подобные перемены связаны не только с изменением экономической ситуации в державе-соседке и, соответственно, финансовых возможностей ее граждан. Пока что далеко не все из них изъявляют желание задержаться в Бресте хотя бы на лишний день.

— Если происходят какие-то событийные мероприятия — тогда к нам обычно приезжают и остаются на несколько суток. Соответственно, есть определенные надежды, в большей степени связанные с тысячелетием Бреста, и в меньшей — на II Европейские игры: болельщики все-таки предпочитают заселяться поближе к месту проведения состязаний. В период же зимних каникул привычный сценарий для многих россиян — встретили Новый год дома, а затем отправились отдыхать в Европу. По этому году наблюдается такая тенденция: если раньше ехали на своих машинах, то теперь личный автотранспорт оставляют на стоянке, пересаживаются на автобусы и уже таким образом далее следуют по выбранному маршруту. В любом случае, не каждый из этих путешественников задерживается в Бресте надолго, — продолжает Олег Иосифович.

Сегодня «Интурист» предлагает номера на любой вкус и кошелек: от экономных в пределах 10−12 $ за место до апартаментов стоимостью более 100 $ в сутки.

В зимние каникулы, когда преобладает клиент-транзитник, наибольшим спросом пользуется «эконом». Уже сейчас, а, значит, и в ближайшем обозримом будущем, у этой категории получает востребованность еще более демократичный вариант — без ночлега: пару часов отдохнул, умылся, побрился, перекусил — и снова за руль, дальше в путь.

Четвертый этаж… истории

К числу брестских гостиниц-«старожилов» относится и «Беларусь», построенная по бульвару Шевченко, 6 в 1971 году.

В последнее время ей удалось пережить в буквальном смысле слова второе рождение. Теперь туристические рекламно-информационные сайты с гордостью перечисляют очевидные преимущества: «Номерной фонд — категории апартаменты, люкс, студия, сингл, твин, дабл, европейский ремонт, интересный просторный интерьер, парковка автомобилей, оплата возможна кредитными картами, завтраки „шведский стол“, качеством услуг остались довольны „звездные“ гости».

Нынешний эффект визуального «омоложения» придают произведенная тепловая реабилитация, использование в оформлении фасадов и крыльца современного облицовочного материала — керамогранита, благоустройство прилегающей территории…

Впрочем, наблюдаемые кардинальные изменения присутствуют не только снаружи: 4 этаж гостиничного здания в настоящий момент не эксплуатируется в силу особых обстоятельств.

— Весь этаж пока находится на текущем ремонте, мы его закрыли, чтобы оформить не просто в национальном белорусском стиле, но и наглядно последовательно отразить здесь историю Брестской области. Эта тематика буквально постранично будет присутствовать во всех 23-х номерах этажа, каким образом — увидите уже вскоре: планируем завершить работы к концу февраля, — рассказывает Zarya.by директор гостиницы Наталья Литвинова.

Наступивший 2019-й, что подтверждают статистика заселений и полученная выручка, начался вполне успешно, с хорошей загрузкой. Этому в немалой степени способствуют как минимум два нестандартных направления выбранной стратегии удержания собственных позиций на рынке.

Сегодня, когда расценки на проживание для родного белорусского и зарубежного клиента абсолютно идентичны, не отличаясь ни на копейку, «Беларусь» параллельно работе с иностранцами активно привлекает гостей-соотечественников.

— На уровне республики происходит регулярный обмен гостевыми делегациями между регионами, и мы тоже участвуем в этом процессе. Сотрудничаем со всеми, идем навстречу пожеланиям каждой обратившейся организации. Многие из них своими постоянными посещениями и заездами уже наработали себе определенные льготы, с остальными налаживаем и выстраиваем деловые отношения на взаимовыгодной основе. Поэтому и загрузка происходит за счет не только индивидуальных клиентов, но и достаточно большого количества принимаемых групп. Безусловно, не могут не привлекать и предлагаемые особые, со скидкой, тарифы — например, корпоративные, профсоюзные, так как мы являемся собственностью ФПБ, — поясняет Наталья Владимировна.

Кроме того, в плане размещения и не только «Беларусь» ориентирована на соучастие в региональных творческих проектах.

Экскурсии и выставки от Эрмитажа

В одной из самых молодых гостиниц города, 2011 года постройки, — «Эрмитаже» — после окончания долгих российских зимних каникул ожидается недолгое затишье перед очередной волной заселений, одна из которых придется на грядущее празднование тысячелетие Бреста. К этой исторической дате будут готовиться, следуя собственному стилю работы с клиентом.





— Для нас важно предоставить нашим гостям весь спектр услуг в комплексе — не только питание и проживание, но и ознакомление с городом и регионом. С этой целью и в нынешнем году продолжим для них проводить экскурсии по Бресту, организовывать поездки в Беловежскую пущу. Одной из особенностей «Эрмитажа» является проведение специальных тематических вечеров, соответственно, очередные в этой серии разработаем, подготовим и представим к Дню города и тысячелетию областного центра, — информирует сотрудница гостиницы Татьяна.