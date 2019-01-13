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Где в Гомеле можно окунуться на Крещение

14.01.2019 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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По традиции основные крещенские мероприятия развернутся 19 января на набережной реки Сож: крестный ход и водоосвящение планируются в районе Киевского спуска. Начало в 10.30, сообщают «Гомельские ведомости».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Здесь будет организована торговля: горячий чай, кофе, выпечка. Будут дежурить медики и спасатели.

Окунуться можно в пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож. Оборудованы купели будут на Новобелицком пляже, на водоеме в районе улицы Озерной, на спасательной станции «Западная» (урочище Шведская Горка).

Места для омовения будут оборудованы и в приходах. В храме святого Архангела Михаила (пр. Речицкий, 34) можно будет омыться 18 января с 10.00 до 22.00 и 19 января с 8.00 до 22.00. На озере, возле которого расположен храм святого великомученика Георгия Победоносца (1-й пер. Крупской, 8а), вырубят купель, в которой можно будет омыться 19 января после утренней литургии.

Во всех храмах Гомеля пройдет чин Великого освящения воды и праздничные богослужения. Воду на Богоявление освящают два раза: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, и в день Богоявления, 19 января.

По традиции, крещенскую воду хранят год. Священнослужители говорят, что пить ее следует натощак, с молитвой.

 
Теги: Гомель
 
 
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По традиции основные крещенские мероприятия развернутся 19 января на набережной реки Сож.
 
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