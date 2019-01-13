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Иностранцы могут возвращать Tax Free наличными при выезде из Беларуси через "Каменный Лог"

14.01.2019 17:56 — Новости Общества | БелТА  
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Иностранцы могут возвращать Tax Free наличными при выезде из Беларуси через "Каменный Лог"
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы могут возвращать Tax Free наличными при выезде из Беларуси через "Каменный Лог", сообщили БЕЛТА в редакционно-издательском бюро филиала "Белтаможиздат".

Прямо на границе - новая возможность возврата налога на добавленную стоимость по системе Tax Free. До этого НДС возвращали наличными только в Национальном аэропорту Минск или безналичным способом на банковскую карту.

В ближайшее время планируется организовать возврат НДС наличными во всех республиканских пунктах таможенного оформления через отделения Беларусбанка. Это позволит сократить сроки выплаты сумм НДС иностранным гражданам.

В Беларуси оператором системы Tax Free является "Белтаможсервис", иностранцы могут купить товары по системе Tax Free более чем в 500 магазинах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранцы могут возвращать Tax Free наличными при выезде из Беларуси через "Каменный Лог", сообщили БЕЛТА в редакционно-издательском...
 
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