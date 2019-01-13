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Оставленный без присмотра пятилетний ребенок устроил в квартире пожар. Тушили мама с соседями
14.01.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by
ЧП случилось в Витебске 13 января. Оставленный без присмотра ребенок устроил пожар в квартире. Спасателей вызвали бдительные соседи, учуявшие запах дыма. Подробности
Сообщение о пожаре в квартире по пр-ту Фрунзе в Витебске поступило в Службу спасения 13 января, около 15.00.
Прибывшие спасатели увидели задымление из окна квартиры, расположенной на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома.
Как выяснилось, в квартире проживали мама с пятилетним сыном. Женщина отлучилась на некоторое время, оставив малолетнего ребенка одного без присмотра.
Как стало известно позже, хозяйка вернулась домой и уже вместе с соседями до приезда подразделений МЧС потушили пожар. В результате пожара в квартире поврежден шкаф, закопчены стены и потолок. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — детская шалость с огнем.
Напомним, 13 января в общежитии в Пинске во время пожара
В столице также 13 января пожар в квартире
Не оставляйте детей без присмотра!
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Как выяснилось, в квартире проживали мама с пятилетним сыном. Женщина отлучилась на некоторое время, оставив малолетнего ребенка одного без присмотра.
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