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Оставленный без присмотра пятилетний ребенок устроил в квартире пожар. Тушили мама с соседями

14.01.2019 19:03 — Новости Общества | Tut.by  
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ЧП случилось в Витебске 13 января. Оставленный без присмотра ребенок устроил пожар в квартире. Спасателей вызвали бдительные соседи, учуявшие запах дыма. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире по пр-ту Фрунзе в Витебске поступило в Службу спасения 13 января, около 15.00.

Прибывшие спасатели увидели задымление из окна квартиры, расположенной на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома.

Как выяснилось, в квартире проживали мама с пятилетним сыном. Женщина отлучилась на некоторое время, оставив малолетнего ребенка одного без присмотра.



Как стало известно позже, хозяйка вернулась домой и уже вместе с соседями до приезда подразделений МЧС потушили пожар. В результате пожара в квартире поврежден шкаф, закопчены стены и потолок. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — детская шалость с огнем.

Напомним, 13 января в общежитии в Пинске во время пожара пострадал 4-летний ребенок. Его в комнате заперла мама и ушла к знакомым, а на включенной электроплите подгорала оставленная без присмотра пища.

В столице также 13 января пожар в квартире устроили трое детей: мальчики 9, 10 и 12 лет. Мальчики находились одни дома и решили пожарить картошку фри. Вспыхнуло поставленное на плиту масло.

Не оставляйте детей без присмотра!

 
Теги: Витебск
 
 
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Как выяснилось, в квартире проживали мама с пятилетним сыном. Женщина отлучилась на некоторое время, оставив малолетнего ребенка одного без присмотра.
 
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