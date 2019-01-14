Белорусы участвуют во флешмобе #AdeleChallenge, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольных людей

В конце декабря британская певица Адель заявила, что на время уйдет со сцены. Ее фанаты тут же запустили в соцсетях флешмоб под названием #AdeleChallenge, где вместо зрителей ей «подпевают» пельмени, лыжи, пластиковые карточки, айфоны и многое другое. Недавно к нему присоединились и пластиковые крышечки из Беларуси. Зачем?



Фото: socialweekend.by

Фото: socialweekend.by

Фото: socialweekend.by

Примерно так выглядят 10 тысяч пластиковых крышек — это около 20 килограммов. Всего в Беларуси каждый год утилизируется более 4000 тонн крышек из-под напитков, бытовой парфюмерии и химии. Они будут гнить (и пока гниют) на свалках сотни лет, но проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» придумал, как они могут приносить 800 тысяч долларов в год, помогать в лечении тяжелобольных детей и взрослых, а также решать экологическую проблему.

Для этого в 50 населенных пунктах Беларуси — деревнях, городах и курортных городках — установлены специальные контейнеры для сбора крышек. Позже собранное вторсырье планируют отвозить на склад, а затем на перерабатывающие заводы. Вырученные деньги (за тонну дают от 50 до 450 рублей без вычета транспортных расходов) пойдут на лечение белорусов, которые нуждаются в реабилитации, лекарствах или медоборудовании.

Где именно установлены контейнеры, можно узнать в социальных сетях проекта ( ВКонтакте , Одноклассники , Instagram , Facebook ). На данный момент их можно встретить в детских садах, школах, шести объектах сети «Виталюр», семи отделениях «Идея банка», в шести магазинах «Соседи», в гипермаркете Prostore на проспекте Дзержинского в Минске и в двух магазинах «Буслік».

— Централизованный сбор начался в сентябре 2018 года, до этого он был немного хаотичным, — рассказывает руководительница проекта Наталья Кунцевич. — На данный момент собрано около 7 тонн крышечек. Но это ориентировочное число, поскольку у нас нет финансовой поддержки, чтобы обеспечить транспортировку в пункт сбора и взвесить то, что нам уже удалось собрать.

Поучаствовать в флешмобе проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» и команда конкурса социальных проектов Social Weekend задумали для того, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме, решение которой может еще и спасти тяжелобольных людей.

Напомним, что до 28 февраля республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend принимает заявки на новый, тринадцатый, сезон. Если вы хотите улучшить чью-то жизнь, решить определенную социальную проблему, поделиться с миром своей креативной идеей или изменить его — смело подавайтесь по ссылке .