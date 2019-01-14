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Белорусы участвуют во флешмобе #AdeleChallenge, чтобы собрать деньги на лечение тяжелобольных людей

15.01.2019 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце декабря британская певица Адель заявила, что на время уйдет со сцены. Ее фанаты тут же запустили в соцсетях флешмоб под названием #AdeleChallenge, где вместо зрителей ей «подпевают» пельмени, лыжи, пластиковые карточки, айфоны и многое другое. Недавно к нему присоединились и пластиковые крышечки из Беларуси. Зачем?


Фото: socialweekend.by

Фото: socialweekend.by

Фото: socialweekend.by

Примерно так выглядят 10 тысяч пластиковых крышек — это около 20 килограммов. Всего в Беларуси каждый год утилизируется более 4000 тонн крышек из-под напитков, бытовой парфюмерии и химии. Они будут гнить (и пока гниют) на свалках сотни лет, но проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» придумал, как они могут приносить 800 тысяч долларов в год, помогать в лечении тяжелобольных детей и взрослых, а также решать экологическую проблему.

Для этого в 50 населенных пунктах Беларуси — деревнях, городах и курортных городках — установлены специальные контейнеры для сбора крышек. Позже собранное вторсырье планируют отвозить на склад, а затем на перерабатывающие заводы. Вырученные деньги (за тонну дают от 50 до 450 рублей без вычета транспортных расходов) пойдут на лечение белорусов, которые нуждаются в реабилитации, лекарствах или медоборудовании.

Где именно установлены контейнеры, можно узнать в социальных сетях проекта (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook). На данный момент их можно встретить в детских садах, школах, шести объектах сети «Виталюр», семи отделениях «Идея банка», в шести магазинах «Соседи», в гипермаркете Prostore на проспекте Дзержинского в Минске и в двух магазинах «Буслік».

— Централизованный сбор начался в сентябре 2018 года, до этого он был немного хаотичным, — рассказывает руководительница проекта Наталья Кунцевич. — На данный момент собрано около 7 тонн крышечек. Но это ориентировочное число, поскольку у нас нет финансовой поддержки, чтобы обеспечить транспортировку в пункт сбора и взвесить то, что нам уже удалось собрать.

Поучаствовать в флешмобе проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» и команда конкурса социальных проектов Social Weekend задумали для того, чтобы привлечь внимание к экологической проблеме, решение которой может еще и спасти тяжелобольных людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You! And someone like you! ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Так спела бы Адель, узнав про конкурс социальных проектов Social Weekend. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ 10 тысяч пластиковых крышек «спели» голосом Адель @adele для того, чтобы через флешмоб #adelechallenge #адельчелендж привлечь внимание к важной проблеме — загрязнения планеты пластиковым мусором. Финалист 11-го Social Weekend, проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» @kryshariki, благодаря небольшим офисным боксам, а также «приемникам» в школах и других учреждениях собирает и сдает обычные пластиковые крышки на перерабатывающие заводы и выручает за это деньги. За год такого сбора можно получить более 800 тысяч долларов, а деньги направить на лечение тяжелобольных детей, покупку лекарств или средств реабилитации. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Обратите внимание, что на видео всего 20 кг крышечек от молока, газированных напитков и другой пластиковой тары. При этом стоимость тонны в эквиваленте от 50 до 450 бел. руб (стоимость зависит от завода, который будет перерабатывать крышечки). ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ Напомним, что уже сейчас активно идёт приём заявок на 13-й Social Weekend. Если вы хотите улучшить чью-то жизнь, поделиться с миром своей креативной идеей или сделать его лучше — подавайтесь по ссылке в профиле! Ваша идея этого стоит. ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ А пока посмотрите еще раз, как обычные крышечки проделали путь от идеи до реальной помощи, даже став часть истории певицы Адель!

Публикация от Social Weekend (@socialweekend) 14 Янв 2019 в 4:54 PST

Напомним, что до 28 февраля республиканский конкурс социальных проектов Social Weekend принимает заявки на новый, тринадцатый, сезон. Если вы хотите улучшить чью-то жизнь, решить определенную социальную проблему, поделиться с миром своей креативной идеей или изменить его — смело подавайтесь по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце декабря британская певица Адель заявила, что на время уйдет со сцены. Ее фанаты тут же запустили в соцсетях флешмоб под названием #AdeleChallenge, где вместо...
 
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