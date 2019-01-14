Смерть мэра, «кум Путина», ядерные отходы, криптобиржа, проблемная МКАД и зубры - все за вчера

Доброе утро!

Погода в эту рабочую неделю вряд ли будет нас радовать : метели, снега, дожди, ветер (зато теплее нормы на пару градусов). Эх, людям в такую погоду и из дома-то выходить неохота, а вот некоторые собачки тащатся — на качельках катаются, кайфуют . Хоть ты с работы увольняйся, чтобы туда не ходить, и становись… ну, например, русалкой . А что?..

Но пока давайте не будем принимать опрометчивых решений — и вспомним, чем жили страна и мир в понедельник. Помните, рассказывали о нападении на мэра Гданьска Павла Адамовича? Увы, вчера он умер . Весь город вышел на улицы отдать дань памяти своему prezydent miasta. Адамович управлял Гданьском 20 лет — и не так давно у нас выходило с ним большое интервью о туризме и не только . Нам очень жаль, Павел…





Наш президент вчера встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком, который представляет Киев в контактной группе по вопросу обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Обсуждали конфликт в Украине. «Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сокрушался Лукашенко. Кстати, знаете, почему Медведчука называют кумом Путина ? Ой, а мы рассказывали, что в Беларуси собираются запускать украинский телеканал? Вот, смотрите , какие программы на нем показывают и что там говорили о нашей стране.

Хотите, кстати, расскажем еще, как в этом году прошел традиционный президентский прием на старый Новый год? Среди приглашенных были министры, звезды белорусской и зарубежной эстрады, спортсмены, бизнесмены. «Такие праздники запоминающиеся», — говорит гимнастка Любовь Черкашина. Давайте вместе порассматриваем фото . Еще в канун Старого Нового года Большой новогодний бал прошел под куполом Большого театра — и там такие чудеса были! Кому-то в эту ночь удалось совершить путешествие во времени, кто-то смог блеснуть знанием этикета XIX века, кто-то освоил сложные па — смотрите, как это было красиво .

А премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера заявил , что объем поддержки Беларуси за последние годы оценивается в миллиарды долларов и что Минску следует это ценить: «По сути мы помогаем [Беларуси], вынимая деньги из нашей экономики». Ох, какое жаркое обсуждение это заявление вызвало на форумах talks.by!

Ура-ура, в Беларуси запустили первую криптобиржу! Она позволяет обменивать обычные деньги на криптовалюты — и это значит, что теперь все белорусские держатели криптовалют могут официально продавать и покупать их на территории страны. Кто инвесторы и как это будет работать — расскажем здесь . Между тем, цена криптовалюты снизилась на 12% за неделю — и давайте вот здесь объясним, что же делать .

В Островце, рядом с которым строится Белорусская атомная станция, обсуждают, что делать с отработавшим ядерным топливом. Уже ясно, что захоранивать ядерные отходы будут в Беларуси , перерабатывать — скорее всего, в России, а сейчас обсуждают конкретные схемы, по которым наша страна будет с ними поступать . Вчера общественные активисты создали петицию против хранения ядерных отходов в нашей стране. Однако представители экологических организаций, выступившие на общественном обсуждении, не столь однозначны в суждениях. Исходя из их примеров, хранение ядерных отходов в Беларуси не всегда является худшим из зол.





Правозащитники потребовали привлечь к уголовной ответственности министра Игоря Шуневича за «дырявых» граждан — помните эти высказывания по телевидению ? По их мнению, вместо того чтобы противостоять негативным проявлениям гомофобии, министр позволяет себе употреблять жаргонизмы, характерные для носителей криминальной субкультуры либо носителей неонацистских взглядов.

Вчера стало известно, что радио «Спорт FM», которое задумали Надя Скардино и Саша Герасименя, не будет. Девушкам отказали в Администрации Президента. Почему — расскажем здесь . А самое интересное, что видео программы «Неделя спорта» на СТВ, где об этом было рассказано, на YouTube c утра в понедельник было недоступно , а затем появилось , но без сюжета о радио «Спорт ФМ». В текстовой версии интервью Надежды Скардино фрагмента о радио «Спорт ФМ» тоже нет.

Тем временем в «Динамо-Минск» рассказали, когда объявят тренера и будет ли новый собственник . Напомним, что в футбольных кулуарах еще с конца лета активно судачили о том, что футбольный клуб «Динамо-Минск» выйдет из-под патронажа Юрия Чижа, который был владельцем этого проекта на протяжении 19 лет.

Так, а что у нас в столице слышно? Вчера мы продолжали следить за «делом медиков» — и слушали свидетелей на суде над замминистра здравоохранения Игорем Лосицким и главным врачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком. Обвиняемые во время следствия на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика написали по несколько явок с повинной. Хотите знать, что в них ?

Угадайте, какое самое проблемное место на столичных дорогах в последние дни? Конечно, МКАД. Уже несколько дней водители сетуют в соцсетях на заторы, которые почти не исчезают в местах только что начавшегося ремонта двух путепроводов. Смотрите, в каких пробках и на какой дороге нам придется жить до весны . Или, может, попривыкнут водители — и все нормализуется?.. Кстати, минские транспортники хотят запустить новую маршрутку — через весь город. Минск. Голосуйте, нужна ли она">Как думаете, нужна она?

А видели вчера очередь возле одной из столичных школ? Дети аж на уроки опоздали — не могли в школу попасть. Угадайте, в чем дело?





А помните девушку, на которую в центре Минска с крыши упал кирпич, и у нее перелом? Произошло это во время чистки коммунальниками крыши от снега — и вот что говорят в ЖКХ .

Знаете, какая фотография самая популярная в Instagram за всю историю? Не поверите — вот эта . А вот здесь у нас в общем последние новости инсты : видели, например, что Ивлеева перекрасилась в розовый?

А вот, знакомьтесь, Иван . Он выиграл в украинском кулинарном шоу — хотя, говорит, даже не думал, что пройдет кастинг. «В детстве, пока ждал родителей после работы, всегда что-то готовил для них. Чаще всего это были обычные котлеты, курица, картошка, но обязательно со своим видением. Когда мне было 8 лет, я испек пирог и на троллейбусе привез его маме на работу, чтобы угостить ее клиентов. Мне это доставляло удовольствие, маме тоже какие-то бонусы прилетали». Теперь решает, чем заняться дальше — предложений, говорит, много.

Все новости понедельника, 14 января





Кстати. Видели зубров вблизи? Посмотрите, какие красавцы живут в хозяйстве в Гродненской области ! Национальная гордость, вот уж точно!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY