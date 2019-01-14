Смерть мэра, «кум Путина», ядерные отходы, криптобиржа, проблемная МКАД и зубры - все за вчера

Но пока давайте не будем принимать опрометчивых решений — и вспомним, чем жили страна и мир в понедельник. Помните, рассказывали о нападении на мэра Гданьска Павла Адамовича? Увы, вчера он умер. Весь город вышел на улицы отдать дань памяти своему prezydent miasta. Адамович управлял Гданьском 20 лет — и не так давно у нас выходило с ним большое интервью о туризме и не только. Нам очень жаль, Павел…
Наш президент вчера встретился с украинским политиком Виктором Медведчуком, который представляет Киев в контактной группе по вопросу обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Обсуждали конфликт в Украине. «Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками», — сокрушался Лукашенко. Кстати, знаете, почему Медведчука называют кумом Путина? Ой, а мы рассказывали, что в Беларуси собираются запускать украинский телеканал? Вот, смотрите, какие программы на нем показывают и что там говорили о нашей стране.
Хотите, кстати, расскажем еще, как в этом году прошел традиционный президентский прием на старый Новый год? Среди приглашенных были министры, звезды белорусской и зарубежной эстрады, спортсмены, бизнесмены. «Такие праздники запоминающиеся», — говорит гимнастка Любовь Черкашина. Давайте вместе порассматриваем фото. Еще в канун Старого Нового года Большой новогодний бал прошел под куполом Большого театра — и там такие чудеса были! Кому-то в эту ночь удалось совершить путешествие во времени, кто-то смог блеснуть знанием этикета XIX века, кто-то освоил сложные па — смотрите, как это было красиво.
А премьер-министр России Дмитрий Медведев вчера заявил, что объем поддержки Беларуси за последние годы оценивается в миллиарды долларов и что Минску следует это ценить: «По сути мы помогаем [Беларуси], вынимая деньги из нашей экономики». Ох, какое жаркое обсуждение это заявление вызвало на форумах talks.by!
В Островце, рядом с которым строится Белорусская атомная станция, обсуждают, что делать с отработавшим ядерным топливом. Уже ясно, что захоранивать ядерные отходы будут в Беларуси, перерабатывать — скорее всего, в России, а сейчас обсуждают конкретные схемы, по которым наша страна будет с ними поступать. Вчера общественные активисты создали петицию против хранения ядерных отходов в нашей стране. Однако представители экологических организаций, выступившие на общественном обсуждении, не столь однозначны в суждениях. Исходя из их примеров, хранение ядерных отходов в Беларуси не всегда является худшим из зол.
Вчера стало известно, что радио «Спорт FM», которое задумали Надя Скардино и Саша Герасименя, не будет. Девушкам отказали в Администрации Президента. Почему — расскажем здесь. А самое интересное, что видео программы «Неделя спорта» на СТВ, где об этом было рассказано, на YouTube c утра в понедельник было недоступно, а затем появилось, но без сюжета о радио «Спорт ФМ». В текстовой версии интервью Надежды Скардино фрагмента о радио «Спорт ФМ» тоже нет.
Тем временем в «Динамо-Минск» рассказали, когда объявят тренера и будет ли новый собственник. Напомним, что в футбольных кулуарах еще с конца лета активно судачили о том, что футбольный клуб «Динамо-Минск» выйдет из-под патронажа Юрия Чижа, который был владельцем этого проекта на протяжении 19 лет.
Так, а что у нас в столице слышно? Вчера мы продолжали следить за «делом медиков» — и слушали свидетелей на суде над замминистра здравоохранения Игорем Лосицким и главным врачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком. Обвиняемые во время следствия на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика написали по несколько явок с повинной. Хотите знать, что в них?
Угадайте, какое самое проблемное место на столичных дорогах в последние дни? Конечно, МКАД. Уже несколько дней водители сетуют в соцсетях на заторы, которые почти не исчезают в местах только что начавшегося ремонта двух путепроводов. Смотрите, в каких пробках и на какой дороге нам придется жить до весны. Или, может, попривыкнут водители — и все нормализуется?.. Кстати, минские транспортники хотят запустить новую маршрутку — через весь город. Минск. Голосуйте, нужна ли она">Как думаете, нужна она?
А видели вчера очередь возле одной из столичных школ? Дети аж на уроки опоздали — не могли в школу попасть. Угадайте, в чем дело?
А помните девушку, на которую в центре Минска с крыши упал кирпич, и у нее перелом? Произошло это во время чистки коммунальниками крыши от снега — и вот что говорят в ЖКХ.
Знаете, какая фотография самая популярная в Instagram за всю историю? Не поверите — вот эта. А вот здесь у нас в общем последние новости инсты: видели, например, что Ивлеева перекрасилась в розовый?
А вот, знакомьтесь, Иван. Он выиграл в украинском кулинарном шоу — хотя, говорит, даже не думал, что пройдет кастинг. «В детстве, пока ждал родителей после работы, всегда что-то готовил для них. Чаще всего это были обычные котлеты, курица, картошка, но обязательно со своим видением. Когда мне было 8 лет, я испек пирог и на троллейбусе привез его маме на работу, чтобы угостить ее клиентов. Мне это доставляло удовольствие, маме тоже какие-то бонусы прилетали». Теперь решает, чем заняться дальше — предложений, говорит, много.