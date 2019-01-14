В субботу Могилев станет на лыжи. Смотрите, где и зачем

Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2019» пройдет 19 января в Печерском лесопарке, пишет ИА «Могилевские ведомости». Соревноваться зовут всех могилевчан.

Традиционно в соревнованиях примут участие команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений города. На лыжне ждут также всех желающих.

Старты будут проходит по возрастным группам: дети до 10 лет выйдут на маршрут 500 метров, дети старше 10-ти — 1 км, женщины — 2 км, мужчины — 3 км.

Победителям и призерам первенства в каждой возрастной группе по итогам забега вручат дипломы и медали. Также предусмотрены награды в специальных номинациях: самому юному и самому старшему лыжникам.

Начало соревнований — в 11.00. Регистрация команд — на месте с 09.30 до 10.30 в день проведения соревнований. Торжественное открытие — в 10.40.

На празднике будет работать общепит, выступят артисты.