|
На витебском автовокзале отменили ряд рейсов в российские города
15.01.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Ряд автобусных рейсов из Витебска в российские Смоленск и Велиж в ближайшее время выполняться не будет. Объявления об этом появились на витебском автовокзале.
В объявлениях сообщается, что с 12 января временно не ходят автобусы маршрутов Витебск — Велиж с отправлением в 7.00 и 16.15, а также Витебск — Смоленск с отправлением в 6.45 и 8.00.
Отменили рейсы, перевозки на которых осуществлял автопарк № 1 Витебска. При этом рейсы с отправлением из Витебска в Смоленск в 10.45 и 17.00, на которых работает российский перевозчик ОГУП ВМАП, сохранились.
В диспетчерской автопарка № 1 подтвердили информацию о временной отмене рейсов. Однако ее причину объяснить не смогли, сказав лишь, что «нет какого-то разрешения». Вернутся ли рейсы в Смоленск и Велиж, в диспетчерской также пояснить не смогли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Временно не ходят автобусы маршрутов Витебск - Велиж с отправлением в 7.00 и 16.15, а также Витебск - Смоленск с отправлением в 6.45 и 8.00.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)