Маркелл, Теона, Лионель и Лемюэль. Как называют гродненцы своих новорожденных детей

Самое популярное имя среди новорожденных девочек, зарегистрированных в отделе ЗАГС Гродненского горисполкома, — София. На втором месте — Мария. На третьей строчке в списке имя Полина. Мальчиков в 2018-м чаще всего называли именами Артем, Михаил, Матвей, Максим. Максимом, кстати, назвали и первого малыша, зарегистрированного в Гродно в новом 2019 году, сообщает «Гродненская правда».



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Девочкам продолжают давать двойные имена. В списке регистрации новорожденных за прошлый год можно встретить Веронику-Евгению и Люцию-Екатерину. Мальчикам двусложных имен в 2018-м не давали.

В числе редких женских имен, которыми гродненцы называли своих малышек, — Кая, Теона, Айлин, Ляйсан, Айла, Мия. Нетипичные для Беларуси имена доставались и ребятам — Назарий, Натаниэль, Маркелл, Камиль, Ратмир, Элинор, Амин, Ким, Грег. Необычные имена детям дают чаще всего в межнациональных браках, говорят в загсе, но есть и исключения. Нестандартную запись в свидетельстве о рождении в ушедшем году получили мальчики-близнецы Лионель и Лемюэль, мать и отец которых белорусы по национальности.

Всего в загсе с 1 января 2018 года зарегистрировали 2030 новорожденных малышей. Из них 931 девочка и 1099 мальчиков, из них 30 «двойняшкам».

Средний возраст отцов 30 лет, матерей — 28. За год в загс для регистрации ребенка обратились четыре мамы и один папа моложе 18 лет.

Первенцами в своих семьях стали в 2018 году 840 детей, и только 48 малышам посчастливилось родиться четвертыми и пятыми.