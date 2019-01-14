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Традиционный фестиваль «Железный карнавал» собрал в Пинске поклонников тяжёлой рок-музыки
15.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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В этом году участниками концерта стали как пинские команды, так и приглашенные гости. Зрители увидели выступления групп “Sandglass” (Брест), “Istota” (Пинск), “Angle” (Пинск), “Сомнительное веселье” (Пинск), «Sameli» (Минск), «Sagotorium» (Брест).
Пинские зрители принимали каждую группу очень тепло. А особую любовь и громкие аплодисменты публики снискала команда “Sameli”, в составе которой выступают только девушки. Мощные партии ударных, тяжелые гитарные рифы и неповторимый вокал – хрупкие леди устроили на сцене настоящий музыкальный шквал! Чтобы проникнуться драйвовой атмосферой и энергетикой фестиваля, предлагаем посмотреть фотографии и видео.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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