Золотые руки Осипковой

Чашниччина богата талантливыми людьми. Уроженка д. Гурец, Анна Осипкова — единственная в Европе женщина, которая в совершенстве владеет техникой резьбы по дереву. За свою жизнь она создала немало скульптур, большая часть из которых хранится в Чашникском историческом музее и составляет его золотой фонд.





Умелые руки Анны Савельевны создали огромное количество картин, завораживающих своей красотой. Всё, к чему прикасались они — превращалось в шедевр.

11 января в выставочном зале Новолукомльского Дворца культуры состоялась творческая встреча с художником, резчицей по дереву, талантливой женщиной Анной Савельевной Осиповой в рамках юбилейной выставки «Я хочу вам подарить свою любовь». Здесь были представлены скульптуры и скульптурные композиции, картины.

Участие в этом мероприятии приняли представители власти и, что символично, подрастающего поколения, родственники и земляки Анны Савельевны.

Во время мероприятия звучали поздравления, было сказано много тёплых слов.

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Наталья СТУКАЛОВА.