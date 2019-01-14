ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Золотые руки Осипковой

15.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
Размер текста:
A
A
A

Чашниччина богата талантливыми людьми. Уроженка д. Гурец, Анна Осипкова — единственная в Европе женщина, которая в совершенстве владеет техникой резьбы по дереву. За свою жизнь она создала немало скульптур, большая часть из которых хранится в Чашникском историческом музее и составляет его золотой фонд.

Золотые руки Осипковой

Умелые руки Анны Савельевны создали огромное количество картин, завораживающих своей красотой. Всё, к чему прикасались они — превращалось в шедевр.
11 января в выставочном зале Новолукомльского Дворца культуры состоялась творческая встреча с художником, резчицей по дереву, талантливой женщиной Анной Савельевной Осиповой в рамках юбилейной выставки «Я хочу вам подарить свою любовь». Здесь были представлены скульптуры и скульптурные композиции, картины.
Участие в этом мероприятии приняли представители власти и, что символично, подрастающего поколения, родственники и земляки Анны Савельевны.
Во время мероприятия звучали поздравления, было сказано много тёплых слов.
Подробнее об этом читайте в ближайших номерах газеты.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чашниччина богата талантливыми людьми. Уроженка д. Гурец, Анна Осипкова — единственная в Европе женщина, которая в совершенстве владеет техникой резьбы
 
Новости дня
Новости общества
 
Традиционный фестиваль «Железный карнавал» собрал в Пинске поклонников тяжёлой рок-музыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика