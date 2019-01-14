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Женщина, которая доставляет продукты: «Меня называют апельсинкой»
15.01.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Некоторые профессии принято считать «мужскими» или «женскими». Например, водителями или доставщиками продуктов работают в основном мужчины. О том, как с этой должностью справляется экспедитор
«Я была поставлена перед фактом, что здесь больше не тружусь»
До того как стать экспедитором, Валентина работала на Минском автомобильном заводе. Там женщина 15 лет трудилась водителем электро- и автотележки. Но обстоятельства вынудили уволиться.
— У меня двое детей: 16-летний сын и дочь, которой скоро исполнится 14, — рассказывает героиня. — И, разумеется, их нужно содержать. А заработок на заводе очень сильно упал, поэтому пришлось уходить и искать что-то новое.
Следующим карьерным шагом оказалась служба доставки, где Валентина отработала четыре года.
— Друзья меня пригласили поработать у них. Развозила в то время я абсолютно все: и мобильные телефоны, и серверные шкафы, — вспоминает собеседница. — Но и здесь начался финансовый упадок. В очередной раз мне пришлось уволиться. Это было начало декабря, предновогоднее время. Я утром пришла и была поставлена перед фактом, что больше здесь не работаю. Вернулась домой, сразу же зарегистрировалась на сервисе по поиску работы и стала ждать откликов на свое резюме.
Их было достаточно. Героиню приглашали на работу в службу такси, доставки пиццы и прочих курьерских услуг. Но это все не устраивало.
— Условия, график работы… Всегда было что-то, что заставляло отказываться от предлагаемых вакансий, — объясняет женщина. — Мне хотелось проводить больше времени с семьей и получать за свой труд не копейки. Спустя какое-то время мне пришло приглашение от e-dostavka. Я его проигнорировала: искала работу с техникой — это было мне ближе. Второй раз пригласили. Третий. Решила после этого съездить на собеседование. Почему бы и нет, раз зовут так настойчиво? — улыбается она.
«Любимый экспедитор минских семей»
После беседы Валентине предложили занять позицию комплектовщика.
— Я тогда возмутилась: как? Я же пришла на вакансию экспедитора! Разумеется, такое предложение объяснили тем, что работа, которую хотела получить я, тяжелая. Тогда я ответила: «Знаете ли, серверные шкафы тоже были не такими уж и легкими».
По окончании собеседования героине сказали ожидать решения начальника отдела. Не успела Валентина приехать домой, как ей перезвонили.
— Так, два года назад, 21 декабря, я пришла сюда на работу. Недавно продлила контракт уже на третий год.
Собеседница говорит, что зарабатывает достаточно: средний чек сейчас составляет около 60 рублей, а за каждый привезенный заказ можно получить от 3,15 до 3,5% его стоимости. Это зависит от количества заказов за месяц: больше доставок — больше процент. Также в компании есть доплаты за стаж работы (до 1440 рублей в год), за утренне-вечерние (60 рублей) и только вечерние смены (120 рублей).
Героиня шутит: она — любимый экспедитор многих семей.
— Бывает, звонишь предупредить, что уже едешь, а люди радостно в трубку отвечают: «Ой, а что вы любите: чай или кофе? А какие булочки едите? Вы не поверите: мы ждали вас целых полгода и вот, дождались». Перед Новым годом люди дарили подарки, что тоже было неожиданно и очень приятно, — признается она.
Валентину любят не только взрослые, но и дети. Так, есть одна семья, где малыши с радостью ожидают ее возвращения:
— Они называют меня апельсинкой, — смеется женщина. — В первый раз, когда я приехала сюда, детки болели. Маме нужно было быстро сходить в аптеку за лекарством, а оставить их было некому. А я детей очень люблю, поэтому предложила свою помощь: посидела с малышами, им понравилось. С тех пор и дружим.
«Мне никогда не были интересны куколки»
Глядя на Валентину, кажется, что она на своем месте. Секретов у нее нет — лишь искренняя любовь к своему делу и правило «не ныть».
— Конечно, с такой работой нужно терпение. Мы работаем с людьми, а это значит, что нужно быть хорошими психологами. Где-то идти на уступки и всегда входить в положение клиента, — объясняет она. — Важно уметь сохранять спокойствие: мы работаем с транспортом, а на наших дорогах кого только нет! Гонщики, «черепашки» — всех хватает.
Героиня признается, что вождение — ее страсть. Впервые за руль она села в 12 лет. И это был МАЗ.
— У меня папа и брат всегда занимались машинами. Поэтому в столь раннем возрасте я уже могла сесть за руль фуры, — вспоминает собеседница. — Мне в принципе никогда не были интересны куколки. Страсть к автомобилям не прошла и до сих пор. Но сейчас мало того что я хорошо управляюсь с самой машиной, так могу еще и сама починить какую-нибудь неисправность. Специально нигде этому не обучалась, все пришло с опытом.
По поводу того, что женщина работает экспедитором и разносит порой весьма тяжелые заказы, иногда возникают вопросы. Чаще всего — у покупателей.
— Дети, видя меня, не удивляются. Да и окружающие в последнее время уже не спрашивают, как я сюда попала. Бывает, конечно, любопытство: люди задают вопрос, как можно было пойти в такую сферу, и подкрепляют свой интерес фразой: «Ну кошмар!» — делится собеседница. — Но я стараюсь на это не реагировать и всегда быть на позитиве — негатива в жизни и так хватает. Я всегда в хорошем настроении, которым стараюсь заряжать и покупателя.
Острее всех прибывшую с многокилограммовой доставкой Валентину воспринимают мужчины:
— Спускаются, помогают, говорят, что для них неприемлемо, чтобы женщина носила тяжести. В этом помогают и коллеги: могут сумку донести от склада до машины, никогда не откажут в помощи. Могут даже (при наличии времени) подъехать на адрес, если знают, что у меня большой заказ.
Дети в саду — это разрыв сердца
У Валентины есть личный рекорд — около пятидесяти доставок за один день — с 11 до 23 часов. Иногда она выходит и на подработку.
— Хочешь денежек — поработай. По-другому не бывает. У нас люди привыкли требовать высокий заработок, не желая при этом ничего делать. Но это так не работает, — отмечает она.
Но и свободное время у героини тоже есть. Воскресенье, понедельник и четверг — выходные, которые она посвящает себе и детям.
— Зимой мы всегда ходим в кино, а с дочкой — еще и в театр. Сына театралом назвать не могу, он любит супергеройские фильмы. Смотрю их вместе с ним, и мне нравится, — улыбается женщина. — Весной к такому досугу добавляются еще и прогулки по городу. А летом я занимаюсь цветами. У нас есть дача недалеко от Минска, на которой мы живем все три месяца, возвращаясь в город только к осени. И там моя отрада: лилии, климатисы и другие красивые цветы. Да, это отнимает много времени, но что ж поделать со своей страстью, — смеется Валентина. — Племянница говорит: «Да выгоните ее уже из сада!»
Своим детям собеседница помогать в саду не позволяет. Говорит, что это может «спровоцировать разрыв сердца»:
— Цветы — это исключительно моя любовь.
Несмотря на профессиональную и душевную гармонию, Валентина на достигнутом останавливаться не собирается и строит планы на ближайшее будущее:
— У сына сейчас выпускной девятый класс, скоро экзамены. Будем готовиться к ним. И себе новую цель я тоже поставила: обязательно хочу развиваться в том деле, которое мне доставляет огромное удовольствие.
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Поговорили с Валентиной, которая работает экспедитором в e-dostavka.by и ежедневно носит многокилограммовые сумки. *Партнерский материал
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