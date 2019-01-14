Женщина, которая доставляет продукты: «Меня называют апельсинкой»

Некоторые профессии принято считать «мужскими» или «женскими». Например, водителями или доставщиками продуктов работают в основном мужчины. О том, как с этой должностью справляется экспедитор e-dostavka.by Валентина Лемешевич, читайте в материале.





«Я была поставлена перед фактом, что здесь больше не тружусь»

До того как стать экспедитором, Валентина работала на Минском автомобильном заводе. Там женщина 15 лет трудилась водителем электро- и автотележки. Но обстоятельства вынудили уволиться.

— У меня двое детей: 16-летний сын и дочь, которой скоро исполнится 14, — рассказывает героиня. — И, разумеется, их нужно содержать. А заработок на заводе очень сильно упал, поэтому пришлось уходить и искать что-то новое.

Следующим карьерным шагом оказалась служба доставки, где Валентина отработала четыре года.

— Друзья меня пригласили поработать у них. Развозила в то время я абсолютно все: и мобильные телефоны, и серверные шкафы, — вспоминает собеседница. — Но и здесь начался финансовый упадок. В очередной раз мне пришлось уволиться. Это было начало декабря, предновогоднее время. Я утром пришла и была поставлена перед фактом, что больше здесь не работаю. Вернулась домой, сразу же зарегистрировалась на сервисе по поиску работы и стала ждать откликов на свое резюме.





Их было достаточно. Героиню приглашали на работу в службу такси, доставки пиццы и прочих курьерских услуг. Но это все не устраивало.

— Условия, график работы… Всегда было что-то, что заставляло отказываться от предлагаемых вакансий, — объясняет женщина. — Мне хотелось проводить больше времени с семьей и получать за свой труд не копейки. Спустя какое-то время мне пришло приглашение от e-dostavka. Я его проигнорировала: искала работу с техникой — это было мне ближе. Второй раз пригласили. Третий. Решила после этого съездить на собеседование. Почему бы и нет, раз зовут так настойчиво? — улыбается она.

«Любимый экспедитор минских семей»

После беседы Валентине предложили занять позицию комплектовщика.

— Я тогда возмутилась: как? Я же пришла на вакансию экспедитора! Разумеется, такое предложение объяснили тем, что работа, которую хотела получить я, тяжелая. Тогда я ответила: «Знаете ли, серверные шкафы тоже были не такими уж и легкими».

По окончании собеседования героине сказали ожидать решения начальника отдела. Не успела Валентина приехать домой, как ей перезвонили.

— Так, два года назад, 21 декабря, я пришла сюда на работу. Недавно продлила контракт уже на третий год.

Собеседница говорит, что зарабатывает достаточно: средний чек сейчас составляет около 60 рублей, а за каждый привезенный заказ можно получить от 3,15 до 3,5% его стоимости. Это зависит от количества заказов за месяц: больше доставок — больше процент. Также в компании есть доплаты за стаж работы (до 1440 рублей в год), за утренне-вечерние (60 рублей) и только вечерние смены (120 рублей).





Героиня шутит: она — любимый экспедитор многих семей.

— Бывает, звонишь предупредить, что уже едешь, а люди радостно в трубку отвечают: «Ой, а что вы любите: чай или кофе? А какие булочки едите? Вы не поверите: мы ждали вас целых полгода и вот, дождались». Перед Новым годом люди дарили подарки, что тоже было неожиданно и очень приятно, — признается она.

Валентину любят не только взрослые, но и дети. Так, есть одна семья, где малыши с радостью ожидают ее возвращения:

— Они называют меня апельсинкой, — смеется женщина. — В первый раз, когда я приехала сюда, детки болели. Маме нужно было быстро сходить в аптеку за лекарством, а оставить их было некому. А я детей очень люблю, поэтому предложила свою помощь: посидела с малышами, им понравилось. С тех пор и дружим.

«Мне никогда не были интересны куколки»

Глядя на Валентину, кажется, что она на своем месте. Секретов у нее нет — лишь искренняя любовь к своему делу и правило «не ныть».

— Конечно, с такой работой нужно терпение. Мы работаем с людьми, а это значит, что нужно быть хорошими психологами. Где-то идти на уступки и всегда входить в положение клиента, — объясняет она. — Важно уметь сохранять спокойствие: мы работаем с транспортом, а на наших дорогах кого только нет! Гонщики, «черепашки» — всех хватает.





Героиня признается, что вождение — ее страсть. Впервые за руль она села в 12 лет. И это был МАЗ.

— У меня папа и брат всегда занимались машинами. Поэтому в столь раннем возрасте я уже могла сесть за руль фуры, — вспоминает собеседница. — Мне в принципе никогда не были интересны куколки. Страсть к автомобилям не прошла и до сих пор. Но сейчас мало того что я хорошо управляюсь с самой машиной, так могу еще и сама починить какую-нибудь неисправность. Специально нигде этому не обучалась, все пришло с опытом.

По поводу того, что женщина работает экспедитором и разносит порой весьма тяжелые заказы, иногда возникают вопросы. Чаще всего — у покупателей.

— Дети, видя меня, не удивляются. Да и окружающие в последнее время уже не спрашивают, как я сюда попала. Бывает, конечно, любопытство: люди задают вопрос, как можно было пойти в такую сферу, и подкрепляют свой интерес фразой: «Ну кошмар!» — делится собеседница. — Но я стараюсь на это не реагировать и всегда быть на позитиве — негатива в жизни и так хватает. Я всегда в хорошем настроении, которым стараюсь заряжать и покупателя.





Острее всех прибывшую с многокилограммовой доставкой Валентину воспринимают мужчины:

— Спускаются, помогают, говорят, что для них неприемлемо, чтобы женщина носила тяжести. В этом помогают и коллеги: могут сумку донести от склада до машины, никогда не откажут в помощи. Могут даже (при наличии времени) подъехать на адрес, если знают, что у меня большой заказ.

Дети в саду — это разрыв сердца

У Валентины есть личный рекорд — около пятидесяти доставок за один день — с 11 до 23 часов. Иногда она выходит и на подработку.

— Хочешь денежек — поработай. По-другому не бывает. У нас люди привыкли требовать высокий заработок, не желая при этом ничего делать. Но это так не работает, — отмечает она.

Но и свободное время у героини тоже есть. Воскресенье, понедельник и четверг — выходные, которые она посвящает себе и детям.

— Зимой мы всегда ходим в кино, а с дочкой — еще и в театр. Сына театралом назвать не могу, он любит супергеройские фильмы. Смотрю их вместе с ним, и мне нравится, — улыбается женщина. — Весной к такому досугу добавляются еще и прогулки по городу. А летом я занимаюсь цветами. У нас есть дача недалеко от Минска, на которой мы живем все три месяца, возвращаясь в город только к осени. И там моя отрада: лилии, климатисы и другие красивые цветы. Да, это отнимает много времени, но что ж поделать со своей страстью, — смеется Валентина. — Племянница говорит: «Да выгоните ее уже из сада!»





Своим детям собеседница помогать в саду не позволяет. Говорит, что это может «спровоцировать разрыв сердца»:

— Цветы — это исключительно моя любовь.

Несмотря на профессиональную и душевную гармонию, Валентина на достигнутом останавливаться не собирается и строит планы на ближайшее будущее:

— У сына сейчас выпускной девятый класс, скоро экзамены. Будем готовиться к ним. И себе новую цель я тоже поставила: обязательно хочу развиваться в том деле, которое мне доставляет огромное удовольствие.

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