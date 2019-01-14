Командир роты и прапорщик из Печей обжаловали приговор по дедовщине в Верховном суде

Осенью 2018 года Павел Суковенко и Артур Вирбал были признаны виновными по ч.1, ч.2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Они не согласились с обвинительным приговором и подали апелляционную жалобу.



Павел Суковенко и Артур Вирбал во время процесса в Минском областном суде. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Громкое дело в отношении командира роты Павла Суковенко и прапорщика Артура Вирбала рассматривал Минский областной суд. За решетку военнослужащие попали после гибели Александра Коржича, но к смерти рядового, по версии следствия, отношения не имели.

Офицера Суковенка и прапорщика Вирбала судили за дедовщину: командир Павел Суковенко присвоил себе 64 рубля 29 копеек, которые принадлежали другим военнослужащим. Требовал у подчиненных растворимый кофе и сосиски в тесте. А также применял к солдатам физическую силу: бил деревянной палкой. Артура Вирбала обвинили в том, что он заставлял военнослужащих отжиматься, применял физическую силу.

Приговор фигуранты выслушали 19 октября 2018 года. Павла Суковенко приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима, Артура Вирбала — к четырем годам. А сегодня Верховный суд рассмотрел их апелляционную жалобу.

На апелляцию обвиняемые не были доставлены, в небольшом зале стоит пустая железная клетка. На процесс пришли жена и мама Павла Суковенко. От любых комментариев женщины отказались.

— Защитники и потерпевшие не явились, обвиняемые не приглашались, — сообщил Алексей Рыбаков, председательствующий судебной коллегии по уголовным делам.

Артур Вирбал обратился в Верховный суд с письменным ходатайством вызвать его лично на заседание. Прокурор выступил против, пояснив свою позицию тем, что «обвиняемым уже были даны исчерпывающие показания». Судебная коллегия поддержала позицию гособвинителя, заседание продолжилось без обвиняемых.

В своей апелляционной жалобе Артур Вирбал и защитник Суковенко Александр Галиев просят назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Указывая, что суд не учел все смягчающие обстоятельства, мнение потерпевших, которые не имеют претензий к обвиняемым.

— Наказание назначено в разумных пределах, суд учел все обстоятельства, — парирует прокурор Олег Буйленков.

— Приговор Минского областного суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовоетворения, — вынес свой вердикт Верховный суд.

Напомним, по уголовному делу проходили семь потерпевших, в том числе сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич, которых осудили за доведения до самоубийства Александра Коржича. И приговорили к длительным срокам — от 6 до 9 лет лишения свободы.

— Удар палкой — это не мера наказания, чтобы причинить унижение. Просто хотел привести их в тонус. Это все было больше похоже на смешную ситуацию . Когда все происходило, все смеялись, улыбались, — рассказывал в Минском областном суде Павел Суковенко.

Во время дачи показаний в суде прапорщик Артур Вирбал говорил, что он ничего не помнит, но отрицать слова потерпевших не будет.

— Если потерпевшие говорят, что бил их, значит, так и было. У меня нет причин им не доверять. Если суд решит, что бил, соглашусь. (…) Высокий суд, у меня такие обвинения! Якобы бил шесть раз в год! Когда? Даже обвиняемые не помнят эти удары. Так что я должен признавать? (…) А во время очной ставки они мне в глаза смотрели, говорили, что бил. Я уже не видел другого выхода, признал. Так судите меня , и я уже поеду отбывать наказание. Устал я. Устал просто по-человечески, — говорил Вирбал.

Слушая обвиняемых, Светлана Коржич, мама погибшего солдата, не выдержала:

— Хлопцы, есть же еще Божий суд! Дадут вам срок , отсидите и выйдете, а то, что я увидела на кладбище, горе непоправимое.