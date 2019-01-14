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Стены витебских домов массово расписывают рекламой наркодилеров

15.01.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Жители разных районов Витебска заметили, что на зданиях появились «загадочные надписи» — со знаком «@» и набором букв. Неравнодушные горожане утверждают, что это контактные сведения распространителей наркотических веществ в социальных сетях и мессенджерах, а их целевая аудитория — школьники.


По словам витеблянина Евгения Крискевича, в Витебске происходит спланированная «рекламная кампания» по распространению наркотиков. Контактные сведения торговцев встречаются во всех районах города: где написаны через трафарет, где от руки. Надписи никто не считал — может, их сотни, а может, тысячи.

Чтобы договориться через такой адрес о приобретении препарата, достаточно 10−15 минут. На разрекламированных интернет-ресурсах есть и оповещения: «Приглашаются граффитисты».

— И здесь очень важно, чтобы мы не молчали, не были равнодушными. Надо самим фотографировать, замазывать на снимке надпись и присылать на 115.бел, писать обращения в РОВД, исполкомы, другие инстанции, — считает Евгений Крискевич.

Евгений Крискевич направил ряд жалоб в службу 115.бел, предназначенную для решения вопросов с коммунальными службами. Он просил, чтобы закрасили надписи возле средней школы № 45 и в микрорайоне «Медцентр». Прошло 4 дня, но сдвигов нет.

В приемной ЖЭУ № 9, который обслуживает другой район города, подтвердили наличие проблемы. За последние два дня поступили две заявки на закрашивание несанкционированных надписей. Коммунальщики обещают, что «постараются что-то сделать».


Витебская участница движения «Матери 328» Наталья Шарипа, чей сын отбывает 14-летнее заключение по «наркотической» статье, также пыталась бороться с рекламой наркотиков в городе:

— Я дважды за последние полгода обращалась в облисполком. После первого обращения меня пригласили в… наркоконтроль, чтобы допросить, почему меня это так волнует. Рекламу, правда, закрасили быстро, но через некоторое время она снова появлялась. На второе обращение мне уже ответили из Октябрьского РОВД, что заведено, а потом закрыто дело об административном правонарушении, так как никого не нашли.

По наблюдениям Натальи, сведения о продаже наркотиков на городских стенах повторяются.

— Значит, распространители работают беспрепятственно, и колонии будут пополняться новыми осужденными по статье 328 УК, — заключает женщина.

Двух подростков оштрафовали за надписи

По словам официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольги Шкуратовой, в 2018 году двух подростков привлекли к административной ответственности за рекламу площадки по продаже наркотиков.

Подростки объяснили, что им предложил подзаработать незнакомый молодой человек: за каждый рисунок и селфи на его фоне для отчетности был обещан «заработок» — 1 рубль. Взяв баллончики с краской, 16- и 17-летний парни раскрасили около 60 домов, пока их не задержали.

За рекламу наркотиков несовершеннолетних парней наказали штрафами в одну базовую величину (24,5 рубля), которые выплатили их родители. Это наименьший штраф, предусмотренный статьей 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов), максимум по этой статье — 25 базовых.

Подростков поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних и сообщили о случившемся в их учебные заведения.


 
Теги: Витебск
 
 
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Жители разных районов Витебска заметили, что на зданиях появились «загадочные надписи» - со знаком «@» и набором букв. Неравнодушные горожане утверждают, что это...
 
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