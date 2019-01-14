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С начала зимы в Беларуси утонули 18 человек
15.01.2019 11:25 — Новости Общества | БелТА
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала зимнего периода в Беларуси утонули 18 человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.
"С начала зимнего периода в Беларуси утонули 18 человек. Последний случай произошел в Бобруйске, где утонул 14-летний подросток", - сказал Анвар Игамбердиев.
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала зимнего периода в Беларуси утонули 18 человек, сообщил журналистам председатель республиканского...
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