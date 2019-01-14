С начала зимы в Беларуси утонули 18 человек

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала зимнего периода в Беларуси утонули 18 человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала зимнего периода в Беларуси утонули 18 человек. Последний случай произошел в Бобруйске, где утонул 14-летний подросток", - сказал Анвар Игамбердиев.

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