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В Барановичском районе во дворе дома поймали рысенка

15.01.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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14 января на участке жительницы деревни Вольно Барановичского района отловили детеныша рыси. Подробности TUT.BY рассказали в Вольновском сельисполкоме.


Фото: Татьяна Болтрукевич, Intex-press

13 января рысенок зашел на подворье местной жительницы. Его отогнали, но на следующий день он вернулся в тот же двор. Тогда хозяйка дома обратилась к председателю сельисполкома и участковому. Совместными усилиями рысь удалось отловить.

«Рысь не была раненой. Все с ней в порядке. Она не агрессивная. Ее отловили сеткой и в ветслужбу отправили. Такое у нас впервые. Думали, может, она у кого-то жила, потому что как ручная была», — сообщили в сельисполкоме.

Сейчас рысенок находится в районной ветеринарной станции под наблюдением специалистов.

 
 
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Сейчас животное находится у специалистов ветстанции.
 
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