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В крещенских купаниях в Беларуси ожидается участие более 160 тыс. человек

15.01.2019 11:18 — Новости Общества | БелТА  
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В крещенских купаниях в Беларуси ожидается участие более 160 тыс. человек
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидаем, что количество купальщиков в районе действия спасательных станций ОСВОДа будет более 160 тыс. человек. В прошлом году эта цифра была свыше 150 тыс.", - рассказал Анвар Игамбердиев.

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Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского...
 
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