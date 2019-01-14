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В крещенских купаниях в Беларуси ожидается участие более 160 тыс. человек
15.01.2019 11:18 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Ожидаем, что количество купальщиков в районе действия спасательных станций ОСВОДа будет более 160 тыс. человек. В прошлом году эта цифра была свыше 150 тыс.", - рассказал Анвар Игамбердиев.
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В крещенских купаниях во всей Беларуси планируется участие более 160 тыс. человек, сообщил журналистам председатель республиканского...
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