Мероприятия организованные Кобринским ТЦСОН

14.12.2018 года на базе Территориального центра социального обслуживания населения прошли лекции врачей Кобринской ЦРБ и работника АСБ «Беларусбанк». Травматолог рассказал о возможных опасных погодных условиях в зимнее время года, об основных травмах и травмаопасных ситуациях, о последствиях травм, приёме медицинских препаратов и реабилитации. Врач стоматолог рассказал пожилым людям о протезировании, видах протезов их достоинствах и недостатках. Работник банка рассказала пожилым людям о вкладах и банковских картах, пожилые люди внимательно слушали лекторов и задавали интересующие их вопросы.





21.12.2018 года проведен мастер-класс по декору вещей в технике декупаж. По ходу проведения мастер-класса Уколова Лариса Степановна рассказала о технике нанесения краски на бутылку/шар, технике сушки и нанесения салфетки на поверхность изделия. Речь велась о состаривающих техниках, которые придадут изделию винтажный вид. Подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста приобрели полезные навыки и знания, а также красивый декор в свой дом.











22.12.2018 года прошла выставка, организованная общественной организацией деловых женщин «Бона» — «Кобрын ратуе клімат планеты», в которой приняли участие работы подопечных отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. На мероприятии были представлены работы на тему: «Вторая жизнь вещей». Поделки с использованием пластиковых, стеклянных бутылок, старых журналов, книг, обуви, одежды и пр. Статья клуба «Альтернатива» на тему: «Эко-дружественный горожанин», в которой члены клуба описывают разного рода способы улучшения экологической проблемы страны. В завершении встречи участники были награждены дипломами и сувенирной продукцией с логотипом «Кобрын ратуе клімат планеты».







28.12.2018 года прошел новогодний огонек — «Зимушка-Зима» в клубе «Альтернатива». На новогоднем мероприятии подопечные отделения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста выступали с песнями, сценками, поздравляли друг друга с наступающими праздниками, участвовали в праздничной лотерее, отгадывали загадки, смеялись и шутили. В завершении мероприятия был организован сладкий стол, за чашкой чая участники клуба подвели итоги проделанной работы за год и прикинули план работы на следующий год.







Кобринский ТЦСОН.