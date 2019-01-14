Этой зимой в Беларуси утонуло 18 человек

Этой зимой в Беларуси утонули 18 человек. Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра Беларуси рассказал Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).



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— Начиная с зимнего периода у нас утонули 18 человек. Это произошло во время рыбалки, хождения по льду, проваливания. Последний случай произошел в Бобруйске, когда утонул 14-летний ребенок. Одного удалось спасти, второй, к сожалению, погиб, — сказал он.

За 2018 год от всех видов утоплений погибло 374 человека. Это наименьший показатель за 46 лет, когда ОСВОД ведет такую статистику. Среди погибших от утоплений в прошлом году — 30 несовершеннолетних. Если сравнить 2018 год с 2017-м, то в прошлом году в Беларуси утонуло на пять несовершеннолетних больше.