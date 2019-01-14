ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этой зимой в Беларуси утонуло 18 человек

15.01.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Этой зимой в Беларуси утонули 18 человек. Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра Беларуси рассказал Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).


Фотография используется в качестве иллюстрации.

— Начиная с зимнего периода у нас утонули 18 человек. Это произошло во время рыбалки, хождения по льду, проваливания. Последний случай произошел в Бобруйске, когда утонул 14-летний ребенок. Одного удалось спасти, второй, к сожалению, погиб, — сказал он.

За 2018 год от всех видов утоплений погибло 374 человека. Это наименьший показатель за 46 лет, когда ОСВОД ведет такую статистику. Среди погибших от утоплений в прошлом году — 30 несовершеннолетних. Если сравнить 2018 год с 2017-м, то в прошлом году в Беларуси утонуло на пять несовершеннолетних больше.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этой зимой в Беларуси утонуло 18 человек. Это рыбаки и те, кто ходил по льду или провалился под него.
 
Новости дня
Новости общества
 
Кіраўшчына папоўнілася новымі жыхарамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика