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Этой зимой в Беларуси утонуло 18 человек
15.01.2019 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Этой зимой в Беларуси утонули 18 человек. Об этом во время онлайн-трансляции пресс-конференции из Национального пресс-центра Беларуси рассказал Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД).
— Начиная с зимнего периода у нас утонули 18 человек. Это произошло во время рыбалки, хождения по льду, проваливания. Последний случай произошел в Бобруйске, когда утонул 14-летний ребенок. Одного удалось спасти, второй, к сожалению, погиб, — сказал он.
За 2018 год от всех видов утоплений погибло 374 человека. Это наименьший показатель за 46 лет, когда ОСВОД ведет такую статистику. Среди погибших от утоплений в прошлом году — 30 несовершеннолетних. Если сравнить 2018 год с 2017-м, то в прошлом году в Беларуси утонуло на пять несовершеннолетних больше.
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Этой зимой в Беларуси утонуло 18 человек. Это рыбаки и те, кто ходил по льду или провалился под него.
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