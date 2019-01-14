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Ушла к подруге и не вернулась. В Витебске разыскивают 15-летнюю девушку
15.01.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by
В Витебске милиция разыскивает 15-летнюю Милану Старовойтову, которая 13 января пошла к подруге и пропала. Об этом
13 января, около 11 часов, девушка ушла из дома к своей подруге и до сих пор неизвестно, где она находится.
Приметы: на вид 15 лет, рост 145−150 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, прическа каре, глаза голубые. На левой щеке шрам длиной 1,5 см.
Милана была одета в зимнюю куртку зеленого цвета, кофту темно-синего цвета, джинсы черного цвета, полуботинки темно-синего цвета и трикотажную шапку серого цвета.
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13 января, около 11 часов, девушка ушла из дома к своей подруге и до сих пор неизвестно, где она находится.
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