Ушла к подруге и не вернулась. В Витебске разыскивают 15-летнюю девушку

В Витебске милиция разыскивает 15-летнюю Милану Старовойтову, которая 13 января пошла к подруге и пропала. Об этом сообщает УВД.





13 января, около 11 часов, девушка ушла из дома к своей подруге и до сих пор неизвестно, где она находится.

Приметы: на вид 15 лет, рост 145−150 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, прическа каре, глаза голубые. На левой щеке шрам длиной 1,5 см.

Милана была одета в зимнюю куртку зеленого цвета, кофту темно-синего цвета, джинсы черного цвета, полуботинки темно-синего цвета и трикотажную шапку серого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, звоните по телефонам: 8 0212 27−09−96, 8 0212 27-19-44, 102.