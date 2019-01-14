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Ушла к подруге и не вернулась. В Витебске разыскивают 15-летнюю девушку

15.01.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске милиция разыскивает 15-летнюю Милану Старовойтову, которая 13 января пошла к подруге и пропала. Об этом сообщает УВД.


13 января, около 11 часов, девушка ушла из дома к своей подруге и до сих пор неизвестно, где она находится.

Приметы: на вид 15 лет, рост 145−150 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, прическа каре, глаза голубые. На левой щеке шрам длиной 1,5 см.

Милана была одета в зимнюю куртку зеленого цвета, кофту темно-синего цвета, джинсы черного цвета, полуботинки темно-синего цвета и трикотажную шапку серого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, звоните по телефонам: 8 0212 27−09−96, 8 0212 27-19-44, 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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13 января, около 11 часов, девушка ушла из дома к своей подруге и до сих пор неизвестно, где она находится.
 
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