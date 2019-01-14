Минус трон, посох и сани. В Могилеве из-за вандалов закрыли ледяную резиденцию Деда Мороза

На ледяную резиденцию Деда Мороза в парке в Подниколье в Могилеве теперь можно только смотреть — вход на территорию запрещен. Кто-то уничтожил ледяной трон, сани и посох, а скульптуре зайца отломали уши. Вандалов ищут, сообщает ТРК «Могилев».

Ледяная резиденция Деда Мороза в Новый год и несколько дней после была еще целой. Когда и кто повредил композицию, установит милиция по видеозаписям.

Скульпторы студии ледяного искусства Nice, которые за 8 дней превратили 12 тонн льда в первую и единственную в Беларуси ледяную резиденцию Деда Мороза, рассказывали, что композиция может простоять до марта . Единственное, что ее может разрушить, — это дождь и люди.

Как знали.