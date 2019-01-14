|
Минус трон, посох и сани. В Могилеве из-за вандалов закрыли ледяную резиденцию Деда Мороза
15.01.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
На
Ледяная резиденция Деда Мороза в Новый год и несколько дней после была еще целой. Когда и кто повредил композицию, установит милиция по видеозаписям.
Скульпторы студии ледяного искусства Nice, которые за 8 дней превратили 12 тонн льда в первую и единственную в Беларуси ледяную резиденцию Деда Мороза, рассказывали, что
Как знали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ледяной заяц остался без ушей - как и предполагали скульпторы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)