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Минус трон, посох и сани. В Могилеве из-за вандалов закрыли ледяную резиденцию Деда Мороза

15.01.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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На ледяную резиденцию Деда Мороза в парке в Подниколье в Могилеве теперь можно только смотреть — вход на территорию запрещен. Кто-то уничтожил ледяной трон, сани и посох, а скульптуре зайца отломали уши. Вандалов ищут, сообщает ТРК «Могилев».

Ледяная резиденция Деда Мороза в Новый год и несколько дней после была еще целой. Когда и кто повредил композицию, установит милиция по видеозаписям.

Скульпторы студии ледяного искусства Nice, которые за 8 дней превратили 12 тонн льда в первую и единственную в Беларуси ледяную резиденцию Деда Мороза, рассказывали, что композиция может простоять до марта. Единственное, что ее может разрушить, — это дождь и люди.

Как знали.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ледяной заяц остался без ушей - как и предполагали скульпторы.
 
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