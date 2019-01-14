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Беларусь в 2018 году увеличила экспорт туристических услуг на 13-14%

15.01.2019 12:46 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь в 2018 году увеличила экспорт туристических услуг на 13-14%
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным итогам, Беларусь в 2018 году увеличила экспорт туристических услуг на 13-14%, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оперативные данные, которыми мы располагаем, говорят о том, что за год экспорт туристических услуг составил примерно $217-218 млн. Произошел рост примерно на 13-14%", - сказал Виталий Грицевич.

По данным Государственного пограничного комитета, Беларусь в 2018 году посетили более 4,7 млн иностранных граждан. "Это те, кто пересек западную и южную границу Беларуси, где есть пункты международного пропуска и ведется соответствующая регистрация и подсчет. В 2017 году эта цифра составила 4,3 млн, а с учетом восточного потока, по данным Белстата, Беларусь посетили 11 млн иностранцев. Потому мы предполагаем, что за 2018 год общая цифра составит более 12 млн", - пояснил представитель Минспорта.

Чаще всего Беларусь посещают туристы из близлежащих стран - России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии. Средняя продолжительность пребывания российских туристов составляет пять дней.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным итогам, Беларусь в 2018 году увеличила экспорт туристических услуг на 13-14%, сообщил сегодня на пресс-конференции...
 
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