Выбрать номинанта на птицу 2020 года предлагает «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) объявляет онлайн-голосование за птицу, которая будет «народным кандидатом» на звание крылатого символа следующего года.



Проголосовать можно на официальном сайте ОО «АПБ» до 7 февраля включительно.

В кандидаты-2020 уже выдвинули глухаря, серую куропатку, серую мухоловку и тростниковую овсянку. Также можно добавить другой вид, который раньше не был птицей года. Желательно, чтобы он соответствовал определенным критериям .

Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ: “Кандидатов на птицу года всегда три, но именно победители «народного голосования» не раз становились птицами года. А это значит, что твой голос может быть решающим! Расскажи друзьям о такой возможности — каждый из нас может организовать настоящую предвыборную кампанию для любимого вида!”

Птицу года выберут члены АПБ на ежегодном съезде, который пройдет 9 февраля в Минске. Кроме птицы-номинанта, которая победит в онлайн-голосовании, двух птиц-кандидатов предлагают Центральный совет и Секретариат организации.