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Выбрать номинанта на птицу 2020 года предлагает «Ахова птушак Бацькаўшчыны»

15.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны” (АПБ) объявляет онлайн-голосование за птицу, которая будет «народным кандидатом» на звание крылатого символа следующего года.

Выбрать номинанта на птицу 2020 года предлагает «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Проголосовать можно на официальном сайте ОО «АПБ» до 7 февраля включительно.

В кандидаты-2020 уже выдвинули глухаря, серую куропатку, серую мухоловку и тростниковую овсянку. Также можно добавить другой вид, который раньше не был птицей года. Желательно, чтобы он соответствовал определенным критериям.

Карина Соловей, руководитель отдела развития АПБ:

“Кандидатов на птицу года всегда три, но именно победители «народного голосования» не раз становились птицами года. А это значит, что твой голос может быть решающим! Расскажи друзьям о такой возможности — каждый из нас может организовать настоящую предвыборную кампанию для любимого вида!”

Птицу года выберут члены АПБ на ежегодном съезде, который пройдет 9 февраля в Минске. Кроме птицы-номинанта, которая победит в онлайн-голосовании, двух птиц-кандидатов предлагают Центральный совет и Секретариат организации.

Национальную кампанию «Птица года» АПБ проводит с 2000 года. Главная цель кампании — привлечь внимание населения к красоте природы и птиц, живущих вокруг нас, к необходимости их сохранения. Акции в рамках кампании проводятся в течение всего года и дают возможность большому количеству людей разных возрастов присоединиться к творческим конкурсам и природоохранным мероприятиям. Ранее птицами года были: белый аист, белая трясогузка, иволга, домовый воробей, воронок, бородатая неясыть, чибис, обыкновенный соловей, большая белая цапля, серый гусь, пустельга, большой кроншнеп, черный стриж, удод, кукушка, ушастая сова, хохлатый жаворонок, щегол, большой подорлик.

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