Кто в Беларуси говорит по-белорусски

Данные, которые вы увидите ниже, не публиковались никогда. Не то чтобы они были секретными. Просто до сих пор никто не взялся их посчитать, хотя они касаются переписи, которая прошла почти 10 лет назад. В начале нынешнего года специалисты Белстата по моей просьбе произвели эти расчеты и любезно предоставили их мне, за что я выражаю им свою искреннюю благодарность.

Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Вопрос, вынесенный в заголовок — предмет отнюдь не только академического интереса Нынешнее обострение белорусско-российских отношений, интеграционное «наступление» Москвы ставит в плоскости практической политики вопрос — на ком зиждится белорусский государственный и национальный суверенитет?

Итак, согласно известным и давно опубликованным данным переписи 2009 года, 53% назвали своим родным языком белорусский, 42% — русский. Языком домашнего, семейного общения назвали белорусский 23%, русский — 70%.

А кто те граждане Беларуси, для которых белорусский родной, кто говорит на нем дома, как языковые приоритеты связаны с базовыми демографическими характеристиками?

График 1. Связь родного языка с возрастом. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

График 2. Связь языка домашнего общения с возрастом. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

Нетрудно заметить, что языковые характеристики очень тесно связаны с возрастом, особенно язык домашнего общения, причем зависимость монотонная — чем старше возрастная группа, тем больше в ней тех, у кого белорусский родной и кто говорит на нем дома. При этом для примерно половины самых молодых граждан — 15−34 лет — русский является даже родным.

Еще более контрастная картина с языком общения в семье. Доля использования белорусского в домашнем общении среди молодежи почти втрое меньше, чем среди граждан самого преклонного возраста. Большинство говорит дома по-белорусски только в этой группе лиц самого старшего возраста, во всех остальных перевес имеет русский язык, и чем группа моложе, тем перевес больше.

Следующий график показывает обратную зависимость по отношению к графику 2.

График 3. Связь возраста с языком домашнего общения. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

Схожий характер связи — между языковыми предпочтениями и образованием.

График 4. Связь родного языка с образованием. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

График 5. Связь языка домашнего общения с образованием. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

График 6. Связь образования с языком домашнего общения. Перепись 2009, %



График описывает распределение всего населения Беларуси 15 и старше лет, давшего во время переписи определенный ответ о своем образовании и назвавшего в качестве родного языка белорусский или русский

Для большинства самых образованных граждан страны русский язык является даже родным. И здесь мы снова сталкиваемся с однозначной, монотонной связью: чем ниже уровень образования, тем больше в соответствующей группе доля тех, для кого белорусский родной и кто говорит на нем дома. Говорящие по-белоруски в семейном общении составляют большинство только в двух группах с самым низким образованием — среди тех, у кого его или нет вообще никакого или имеется только начальное образование.

Данные для этих 6 графиков были предоставлены мне специалистами Белстата в январе 2019 года. В примечаниях к графикам отмечены ограничения. Всего в 2009 году было переписано 8 103 029 граждан Беларуси в возрасте 15 лет и старше , в таблицах 1−6 фигурируют данные по 7 655 839 гражданам из них (94.4%).

В заключение приведу также данные переписи 2009 года, которые описывают связь языковых предпочтений с еще одной демографической характеристикой. Данные нижеследующих таблиц 7−9 были опубликованы на сайте Белстата вскоре после завершения переписи.

График 7. Связь родного языка и места поселения. Перепись 2009, %





График 8. Связь языка домашнего общения и места поселения. Перепись 2009, %





График 9. Связь места поселения и языка домашнего общения. Перепись 2009, %





В графиках 7−9 приведены данные по всему населению (9 503 807 человек), охваченному переписью 2009 году.

Эти последние три графика подтверждают и объясняют зависимости, описанные связью языковых предпочтений с возрастом и образованием.

Среди говорящих дома по-белорусски две трети — жители деревни. А белорусская деревня в среднем старше, чем белорусский город, и образование сельских жителей в среднем ниже, чем городских.

Приведенные данные дают недвусмысленный ответ на вопрос, кто в Беларуси в основном говорит по-белорусски.

В современном мире опора государственной независимости — это преимущественно горожане, граждане с достаточно высоким образованием, люди молодого и среднего возраста.

Именно у них есть социальный капитал, ресурсы, жизненная энергия, необходимые для борьбы и отстаивания независимости своей страны.

Как видно из приведенных графиков, люди с такими характеристиками есть и среди белорусскоязычных граждан страны. Однако они, как было показано выше — меньшинство меньшинства. Белорусскоязычные — и в целом меньшинство (хотя не такое и маленькое), а социально-активные белорусскоязычные (молодежь, образованные, горожане) — меньшинство этого меньшинства.

Разумеется, можно рассчитывать на то, что языковая ситуация в стране изменится, в истории есть прецеденты языковых возрождений, когда язык поднимался, как феникс из пепла. Однако динамика новейшей белорусской истории, по крайней мере пока, не подтверждает этих надежд.

Во время переписи 1999 года родным назвали белорусский 73% (через 10 лет — на 20 процентных пунктов меньше), на вопрос переписи «На каком языке Вы обычно говорите дома?» в 1999 году дали ответ «по-белорусски» 37% (во время переписи 2009 года — на 13 процентных пунктов меньше).

Возможность в перспективе возрождения белорусского языка остается, однако сейчас речь идет об ответе здесь и сейчас. Дмитрий Медведев со своим ультиматумом о реализации союзного договора, с предложениями перейти на российский рубль и создать общую таможню, не будет ждать гипотетического белорусского языкового возрождения. И его босс Владимир Путин — тоже не будет. Ответ они получат в ближайшее время. Тот или иной. И не только от Александра Лукашенко, но и от белорусского общества в целом. От того, которое есть, а не от того, о котором мечтают некоторые белорусы.

Так кто защитит белорусскую национальная и государственная независимость?