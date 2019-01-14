«Жизнь назад не отмотаешь». Начался суд над главой Центра медицинской реабилитации и бальнеолечения

Вторую неделю в Минске идут громкие процессы о коррупции в системе здравоохранения. Во втоник, 15 января, в суде Заводского района Минска начал рассматривать дело Сергея Корытько . Еще летом 2018-го он возглавлял Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения. Теперь его обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов.





Медика судят по ч. 1 ст. 430 «Получение взятки» Уголовного кодекса Беларуси. Это уже третий процесс в так называемом деле медиков. В четверг, 10 января, начали судить Андрея Стрижака , бывшего главу гродненского облздрава, а в пятницу 11-го — начался суд над экс-замминистра здравоохранения Игорем Лосицким и главным врачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком.

За полчаса до начала процесса у зала суда начали собираться журналисты. Процесс ведет судья Светлана Черепанова, гособвинитель — Наталья Михайловская. Позже приехал и Сергей Корытько, он не под стражей. До начала заседания обвиняемый рассказал, что находится под домашним арестом. Обвиняют его, уточнил Сергей Сергеевич, по одному эпизоду. На вопрос: «Почему взяли деньги?», ответил с грустью: «Бес попутал».

— Признаете ли вы свою вину? — спросили его журналисты до суда.

— Признаю, — ответил Сергей Корытько.

На вопрос, чем он сейчас занимается, обвиняемый ответил: «Чем бог пошлет». Позже добавил, что в настоящее время не работает, «так по консультациям».

Из обвинения, которое зачитывает гособвинитель, становится ясно: должность главврача Сергей Корытько занимал с 2004 года. Не позднее июля 2017 года дал указание сотруднику, чтобы тот подготовил заявку на закупку системы ультразвукового стационарного аппарата. Документ руководитель подписал и направил в Белммедтехнику для организации закупки.

— Действуя в интересах Ладутько (имя руководителя фирмы ОДО «ГЕОЛ-М» Владимира Ладутько фигурирует и в деле экс-главы гродненского облздрава) и представляемого им «Медикал Юнит», сообщил последнему о планируемой закупке, — зачитал гособвинитель.





Позже, продолжила гособвинитель, был проведен электронный аукцион, в котором победила фирма «Медикал Юнит».

— 19 марта 2018 года, продолжая действовать в интересах Ладутько и «Медикал Юнит», предложил последнему поставить в учреждение, которое возглавлял ультразвуковой аппарат. После чего организовал процедуру закупки, — продолжила прокурор.

По словам Натальи Михайловской, позже Корытько дал указание заведующей гинекологическим кабинетом подготовить заявку на закупку аппарата. Правда, победителем тогда стала другая фирма, не та, которую представлял Ладутько.

Далее Наталья Михайловская зачитала, что 2 апреля 2018 года в офисе «Геол-М» Сергей Корытько принял от Ладутько 2 тысячи долларов.





На процессе обвиняемый сказал, что вину признает.

— Стыдно, не хотелось бы заканчивать полувековую деятельность таким образом, — сказал обвиняемый. — Но жизнь не отмотаешь назад.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. Недавно генеральный прокурор Александр Конюк сообщил, что в суд поступило 4 уголовных дела в отношении пяти фигурантов и еще «большое количество людей остается под стражей».