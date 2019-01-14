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В Минском районе директор фиктивно трудоустроил знакомого в обмен на ремонт машины
15.01.2019 13:21 — Новости Общества | Tut.by
55-летний директор сельхозпредприятия в Минском районе стал фигурантом дела о превышении полномочий. По версии следствия, он фиктивно устроил на работу знакомого, а тот ему бесплатно ремонтировал машину. Об этом
Фиктивно трудоустроенному мужчине в период с июня 2017-го по август 2018-го было выплачено почти 9,5 тысячи рублей зарплаты. На деле он только числился водителем, а занимался своими делами.
«В качестве благодарности за фиктивное трудоустройство он периодически бесплатно ремонтировал личный автомобиль руководителя предприятия», — рассказали в КГК.
В отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление служебными полномочиями). Согласно санкции статьи ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
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За год фиктивному работнику было выплачено порядка 9,4 тысячи рублей зарплаты.
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