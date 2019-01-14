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«Зеленые» призывают отложить пуск БелАЭС, пока нет «приемлемых решений» по ядерным отходам

15.01.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск БелАЭС, пока не будут найдены приемлемые решения по обращению с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщает пресс-релиз Белорусской партии «Зеленые».


Строительство БелАЭС. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Беларусь не готова к загрузке топлива в первый энергоблок Беларусской АЭС ввиду отсутствия необходимых решений и средств для безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом. К таким выводам представители Беларусской антиядерной кампании пришли по итогам собрания в Островце. В понедельник 14 января там обсуждали, как обращаться с отработавшим ядерным топливом БелАЭС. Сегодня заканчивается прием замечаний и предложений к докладу Стратегической экологической оценки проекта Стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС.

Документ раскритиковали экологи: все варианты предполагают сооружение могильника для радиоактивных отходов или отработавшего ядерного топлива в Беларуси, вызвал критику и основной план разработчиков проекта — отправлять топливо на переработку в Россию.

Белорусская антиядерная кампания напоминает о важности наличия надежных решений перед запуском атомной электростанции, решений по краткосрочному, промежуточному хранению отработавшего ядерного топлива и долгосрочному высокоактивных отходов, говорится в пресс-релизе.

«Зеленые» предлагают отложить пуск БелАЭС до того момента, пока экономически приемлемые, технически надежные, экологически безопасные и проверенные решения в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом не будут найдены и убедительно продемонстрированы.

Белорусская АЭС сооружается по российскому проекту в Островце. Первый энергоблок должны ввести в строй в 2019 году.

 
 
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Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск БелАЭС, пока не будут найдены приемлемые решения по обращению с отработавшим ядерным топливом. Об этом...
 
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