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«Зеленые» призывают отложить пуск БелАЭС, пока нет «приемлемых решений» по ядерным отходам
15.01.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск БелАЭС, пока не будут найдены приемлемые решения по обращению с отработавшим ядерным топливом. Об этом сообщает пресс-релиз Белорусской партии «Зеленые».
Беларусь не готова к загрузке топлива в первый энергоблок Беларусской АЭС ввиду отсутствия необходимых решений и средств для безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом. К таким выводам представители Беларусской антиядерной кампании пришли по итогам собрания в Островце. В понедельник 14 января там
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Белорусская антиядерная кампания напоминает о важности наличия надежных решений перед запуском атомной электростанции, решений по краткосрочному, промежуточному хранению отработавшего ядерного топлива и долгосрочному высокоактивных отходов, говорится в пресс-релизе.
«Зеленые» предлагают отложить пуск БелАЭС до того момента, пока экономически приемлемые, технически надежные, экологически безопасные и проверенные решения в вопросах обращения с отработавшим ядерным топливом не будут найдены и убедительно продемонстрированы.
Белорусская АЭС сооружается по российскому проекту в Островце. Первый энергоблок должны ввести в строй в 2019 году.
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Белорусская антиядерная кампания призывает отложить пуск БелАЭС, пока не будут найдены приемлемые решения по обращению с отработавшим ядерным топливом. Об этом...
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