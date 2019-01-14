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Сумма благотворительной помощи в акции "Наши дети" превысила прошлогоднюю почти на Br300 тыс.
15.01.2019 13:32 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма благотворительной помощи в акции "Наши дети", по оперативным данным, превысила прошлогоднюю почти на Br300 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Вся помощь, которая была оказана детским интернатным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной защиты в ходе акции "Наши дети" на сегодняшний момент составляет более Br1,5 млн, что почти на Br300 тыс. больше, чем в прошлом году. Это оперативная информация, результаты акции еще находятся в процессе подсчета", - сказала Елена Симакова.
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15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма благотворительной помощи в акции "Наши дети", по оперативным данным, превысила прошлогоднюю почти на Br300 тыс. Об этом сообщила...
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