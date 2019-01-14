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Где можно окунуться в Крещение в Витебске и Витебском районе
15.01.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by
На этих оборудованных водоемах в Витебске и окрестностях в праздник Крещения будут дежурить работники МЧС, ОСВОДа, скорой помощи и милиции.
Витебск
С 16 часов 19 января до часа ночи 20 января — закрытая купальня возле храма священномученика Фаддея (ул. 39-й Армии)
Витебский район
С 18 часов 18 января до 6 часов утра 19 января — деревня Вороны, озеро Бернское, купель возле оздоровительного лагеря «Дружба»;
18 января, 21.00−21.30 — освящение купели, после этого погружение — купель возле храма Вознесения Господня в деревне Лужесно (вне акватории Западной Двины);
С 20 часов 18 января, а затем 19 января — озеро Новкинское в агрогородке Новка (ул. Сметанина, 1а)
В ночь с 18 на 19 января, а также 19 января — река Коптянка в агрогородке Копти (ул. Школьная).
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На этих оборудованных водоемах в Витебске и окрестностях на праздник Крещения будут дежурить работники МЧС, ОСВОДа, скорой помощи и милиции.
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