Тяга к удовольствию обернулась судимостью

Судом Верхнедвинского района рассмотрено уголовное дело по обвинению Иванова А.П. (анкетные данные изменены) – уроженца г. Верхнедвинска, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Молодой человек обвинялся в том, что он в июле 2018 г. возле д. Юстияново Верхнедвинского района собрал дикорастущую коноплю, которую в последующем незаконно без цели сбыта хранил при себе.

В последующем изготовил из конопли наркотик — марихуану, неоднократно курил её как в гараже, так и в своём жилище.

Употребление наркотика продолжалось до тех пор, пока Иванов А. П. не был задержан сотрудниками милиции.

При осмотре личных вещей Иванова А.П. сотрудниками милиции обнаружен сверток с марихуаной.

Выяснилось также, что задержанный находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.

В отношении молодого парня Верхнедвинским РОСК было возбуждено уголовное дело и Иванов А.П. предстал перед судом.

Судом установлено, что он, используя информацию из Интернета, изготовил опасное наркотическое средство – марихуану, которую неоднократно употреблял.

Ранее обвиняемый не употреблял наркотик и не состоял на учете у врача-нарколога, а решил попробовать его впервые, чтобы ощутить эффект.

По результатам рассмотрения уголовного дела в связи с тем, что обвиняемый впервые совершил менее тяжкие преступления, положительно характеризуется, работает, зависимости от наркотических средств у него не выявлено, а также, учитывая то обстоятельство, что он не сбывал наркотик, а употреблял его в личных целях, а также принимая во внимание его намерение вести в дальнейшем законопослушный образ жизни суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

В течение испытательного срока обвиняемый обязан будет среди прочих обязанностей, возложенных на него судом, выполнить общественно полезные работы в объеме 80 часов и уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 30 базовых величин в сумме 735 рублей.

В случае, если осужденный нарушит возложенные на него судом обязанности в течение испытательного срока, то он отправится отбывать наказание в колонию.

Стоит ли того «минутное ощущение радости», чтобы нести за это такой большой груз ответственности?

Приговор вступил в законную силу.

М. ЛАВДАНСКИЙ,

заместитель прокурора

Верхнедвинского района,

юрист 1 класса.