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Тяга к удовольствию обернулась судимостью

15.01.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Тяга к удовольствию обернулась судимостью

Судом Верхнедвинского района рассмотрено уголовное дело по обвинению Иванова А.П. (анкетные данные изменены) – уроженца г. Верхнедвинска, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК Республики Беларусь.

Молодой человек обвинялся в том, что он в июле 2018 г. возле д. Юстияново Верхнедвинского района собрал дикорастущую коноплю, которую в последующем незаконно без цели сбыта хранил при себе.
В последующем изготовил из конопли наркотик — марихуану, неоднократно курил её как в гараже, так и в своём жилище.
Употребление наркотика продолжалось до тех пор, пока Иванов А. П. не был задержан сотрудниками милиции.
При осмотре личных вещей Иванова А.П. сотрудниками милиции обнаружен сверток с марихуаной.
Выяснилось также, что задержанный находился в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств.
В отношении молодого парня Верхнедвинским РОСК было возбуждено уголовное дело и Иванов А.П. предстал перед судом.
Судом установлено, что он, используя информацию из Интернета, изготовил опасное наркотическое средство – марихуану, которую неоднократно употреблял.
Ранее обвиняемый не употреблял наркотик и не состоял на учете у врача-нарколога, а решил попробовать его впервые, чтобы ощутить эффект.
По результатам рассмотрения уголовного дела в связи с тем, что обвиняемый впервые совершил менее тяжкие преступления, положительно характеризуется, работает, зависимости от наркотических средств у него не выявлено, а также, учитывая то обстоятельство, что он не сбывал наркотик, а употреблял его в личных целях, а также принимая во внимание его намерение вести в дальнейшем законопослушный образ жизни суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил обвиняемому 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
В течение испытательного срока обвиняемый обязан будет среди прочих обязанностей, возложенных на него судом, выполнить общественно полезные работы в объеме 80 часов и уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 30 базовых величин в сумме 735 рублей.
В случае, если осужденный нарушит возложенные на него судом обязанности в течение испытательного срока, то он отправится отбывать наказание в колонию.
Стоит ли того «минутное ощущение радости», чтобы нести за это такой большой груз ответственности?
Приговор вступил в законную силу.
М. ЛАВДАНСКИЙ,
заместитель прокурора
Верхнедвинского района,
юрист 1 класса.

 
 
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